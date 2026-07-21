🔴 Tour de Francia 2026, etapa 16 EN VIVO: siga la contrarreloj individual con Egan Bernal

Egan Bernal en el Tour de Francia 2026. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Tour de Francia 2026 continúa su camino este martes 21 de julio con la etapa 16, jornada en la que se tiene programada una contrarreloj individual. Se trata de un recorrido de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

Los focos del ciclismo nacional están puestos en Egan Bernal, quien deberá recuperar las cinco posiciones perdidas durante la fracción del domingo anterior y con ello tratar de consolidarse como el único colombiano dentro del top-10 de la clasificación general. Por lo pronto se encuentra decimosexto a 41′01″ del líder Tadej Pogacar.

Siga EN VIVO la etapa 16 del Tour de Francia 2026