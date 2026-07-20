¿Qué dijeron los tres representantes a la cámara por el Quindío que se posesionan en el congreso?

Jesús Bedoya, John Edgar Pérez y Miguel Grisales, representantes a la cámara por el Quindío. . Foto: Cortesía ciudadanos

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El departamento del Quindío tendrá dos representantes a la cámara que serán de partidos de gobierno y uno que será de la oposición al gobierno del pacto histórico a partir del lunes 20 de julio.

Estamos hablando de John Edgar Pérez de Cambio Radical que repite curul en la cámara baja por segunda oportunidad consecutiva para el Quindío y su colectividad ha manifestado que será partido de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El congresista Pérez indicó “Hay temas muy importantes, expectativas son muy grandes. Yo creo que en el departamento muy pronto estaremos citando a Alianza por el Quindío, que es el digamos la organización desde la cual trabajamos siempre para la construcción de la propuesta del Plan de Desarrollo.

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Y agregó “desde allí con las universidades, con los gremios, con la Cámara de Comercio, obviamente con todos los gobernantes locales, los alcaldes, el gobernador, siempre construimos la propuesta que se lleva a la mesa de discusión para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Debemos trabajar para que esos proyectos que quedaron incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones y que no pudieron ejecutarse, pues queden nuevamente en el Plan Nacional de Desarrollo.

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Esa tarea nos compete a nosotros, lo he dialogado con mis colegas, tanto con Jesús Armando como con Miguel Grisales, la necesidad, digamos, de poder trabajar en equipo por los intereses del departamento del Quindío.

Por primera vez llega a la Cámara de Representantes el empresario y cafetero, Jesús Armando Bedoya, de la coalición Centro Democrático Partido Conservador que también se han manifestado como partidos de gobierno

El nuevo representante a la cámara Jesús Bedoya subrayó “son altas las expectativas por el compromiso que se genera en la comunidad que los eligió para integrar el congreso. Enfatizó que trabajará en el empoderamiento sobre las obras de modernización del aeropuerto internacional el Edén, proyectos de infraestructura vial, terminación de las dobles calzadas.

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Asimismo, mencionó que realizará gestión conjunta con el gobierno nacional con el objetivo de que se genere la terminación del pabellón de los sindicados de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá que apunta a contrarrestar el hacinamiento en el departamento”

También por primera vez el departamento del Quindío tendrá congresista de oposición en el gobierno nacional se trata de Miguel Grisales Representante a la Cámara del Pacto Histórico

Miguel Grisales del Pacto Histórico manifestó “plantearnos una agenda legislativa que ahora es oficialmente es de oposición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese control político riguroso hacia el nuevo gobierno nacional? pero también cómo vamos a fortalecer proyectos de desarrollo para el departamento del Quindío.

Cómo vamos a hacer un acuerdo desde lo fundamental en el departamento para que desde la oposición juiciosa y rigurosa, pero también propositiva, pues podamos traer algo aquí para el departamento del Quindío desde el gobierno nacional y obviamente desde los proyectos que se planteen en el Congreso de la República.

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Y añadió “tenemos preparada una agenda de oposición que hemos estado construyendo también, tanto la agenda de gobierno como la agenda de oposición planteamos construirla con la gente, con las agrupaciones, con los movimientos sociales en cada uno de los municipios”