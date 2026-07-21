Martes 21 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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No paran los homicidios en el Quindío, tres asesinatos se presentaron el fin de semana en los municipios de Circasia, Armenia y La Tebaida.

El caso más grave se registró en pleno parque del municipio de Circasia en el Quindío fue asesinado con arma de fuego un exconcejal de ese municipio, a esta hora la Policía busca a los responsables del crimen.

No para la conmoción en el municipio de Circasia porque el viernes 17 de julio por el ataque sicarial que se presentó sobre las 11 de la mañana en el parque principal de esta localidad donde fue atacado con arma de fuego el exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés, que recibió varios impactos en su cuerpo, por desconocidos que huyeron del lugar.

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En el Quindío, ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa para quien de información sobre los responsables del asesinato con arma de fuego de un exconcejal en pleno parque del municipio de Circasia.

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En un consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña Sierra, el secretario del Interior encargado del Quindío, Jaider Alexander Hidalgo González, participó junto a la comandante encargada de la Policía Quindío, teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda, y demás autoridades, para definir acciones frente al homicidio del exconcejal y comerciante Carlos Andrés Sierra Cortés.

Como resultado del consejo, se anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información veraz y verificable que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen, ocurrido el 17 de julio en el parque principal de Circasia.

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El secretario del interior encargado, Jaider Alexander HidalgoDesde el gobierno departamental lamentamos profundamente la situación que enluta el municipio de Circasia. Acompañamos al alcalde de este municipio con esta situación y enviamos un saludo de solidaridad a la familia.

Asimismo, acompañamos a la máxima autoridad del municipio con una articulación que llega a la suma de hasta 20 millones de pesos a quienes nos ayuden a conducir y la captura eficiente de las personas que llevaron a cabo este hecho delictivo.

Más información Viernes 17 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La comandante encargada de la Policía Quindío, teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda. La Policía Nacional de manera articulada la Gobernación del Quindío, el municipio de Circasia y todas nuestras capacidades institucionales se pondrán a trabajar día y noche con el fin de lograr la judicialización, la ubicación y captura de los actores intelectuales y materiales de este hecho.

Agradecemos cualquier tipo de información que nos permita fortalecer este proceso investigativo llamando a la línea de emergencia 123 donde nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para que de manera reservada y confidencialidad podamos recepcionar esta información que nos permita articular y fortalecer esos procesos investigativos.

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La Policía Quindío informa a la opinión pública, sobre homicidio en el municipio de La Tebaida. El hecho se presentó en el barrio La Estación sector de la antigua estación del tren el sábado 18 de julio, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Óscar Valencia Cardona de 33 años de edad conocido como alias “Caleño”, esta persona presentaba un golpe en la cabeza.

La victima de este ataque según la Policía sería un dinamizador de sustancias estupefacientes en el sector y tenía registros por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado.

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Mientras que el domingo en Armenia se registró otro asesinato en la etapa 3 del barrio Nuevo Armenia, donde fue asesinado Jhon Fredy Henao García conocido como alias “pati cortico” de 22 años de edad, igualmente, resultó lesionado un hombre de 32 años de edad en la extremidad inferior derecha.

Según la Policía, los Hechos se presentados momentos en que un grupo de personas se encontraban departiendo bebidas embriagantes y según indagaciones preliminares, la víctima sería el principal dinamizador de estupefacientes en el sector.

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Capturado en Armenia integrante del cartel de los delincuentes más buscados en el Quindío

La Policía Quindío lideró el operativo en la avenida centenario con carrera 6, hasta donde llegaron los uniformados y dieron captura a una persona conocida como alias “Marlon” por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de bienes inmuebles y uso de documento falso.

El capturado, fue identificado como Marlon Daniel Caicedo Mora alias “Marlon” quien era integrante del grupo de delincuencia común organizado “La Herencia”, desarticulado el 19/03/2025 con injerencia en el barrio Buenos Aires de Armenia.

El hombre, cumplía las funciones del componente financiero de mencionada estructura criminal dedicada al comercio de estupefacientes y contaba con circular azul de interpol como mecanismo de cooperación policial internacional.

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El Gaula de la Policía, Quindío capturó una mujer y aprehendió a un menor de edad por el delito de extorsión, exigían altas sumas de dinero a las víctimas para no publicar videos íntimos

Un primer hecho lo ejecutó la Policía en la manzana 5 invasión El Remanso en el barrio Villa Santana en la ciudad Pereira, allí fue capturada una mujer de 47 años por el delito de extorsión; esta persona realizaba sus actividades delincuenciales en el eje cafetero y era la encargada de administrar el dinero proveniente de las extorsiones.

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En un segundo hecho fue aprehendido un adolescente de nacionalidad extranjera en la calle 35 con carrera 20 en vía pública frente al terminal de transportes de Armenia.

El victimario habría solicitado la suma de $500.000 a una mujer de 20 años de edad a fin de no difundir contenido intimo; es de resaltar que, la víctima habría entregado la misma cantidad de dinero en dos ocasiones por las exigencias.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento; es de resaltar que, el adolescente fue judicializado en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes cobijado con medida de internamiento preventivo en centro especializado.

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Frustran presunto plan de fuga en la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío

A Caracol Radio Armenia fuentes del Inpec confirmaron que la excavación del túnel a las afueras del centro penal fue descubierta el viernes 17 de julio

Las directivas de la cárcel de mediana seguridad de Calarcá en el Quindío confirmaron que descubrieron la excavación de un túnel a las afueras del centro penal al parecer con planes de fuga.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el director de la Cárcel Peñas Blancas de Calarcá, abogado Luis Vicente Gaviria Tabares que confirmó la información que se conoció a nivel nacional en redes sociales y por actores políticos que denunciaron presuntos planes de fuga en diferentes cárceles del país entre ellas la de mediana seguridad de Calarcá

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El director en diálogo con 6AM/W explicó “efectivamente el día viernes 17 a las 4 de la tarde en dentro de las actividades de rutina que adelanta el cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento carcelario, se ordenó la pasada de unas revistas perimetrales a efectos de verificar la parte externa del establecimiento carcelario”

Y agregó “al frente de la cárcel pasando la avenida hay una zona que es como un terreno baldío ahí con una maleza alta y entonces el personal de guardia ingresó por allá por toda esa maraña y allá encontró lo que es la excavación, el inicio de la construcción de un túnel de profundidad tenía aproximadamente 3 metros y medio, una pequeña galería ahí donde empezaba la construcción y con destino hacia el muro perimetral ya habían avanzado unos cinco metros aproximadamente.

El director de la penitenciaria de Calarcá dijo que luego de conocerse esta situación informaron a las autoridades correspondiente y señaló “de inmediato informé a mis superiores y a las autoridades, Policía Nacional, Ejército Nacional, se hizo presente el alcalde del municipio de Calarcá, el señor secretario de gobierno, se hizo un pequeño consejo de seguridad”

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Medidas luego de conocerse lo del túnel a las afueras de la cárcel “yo convoqué a todas las unidades del cuerpo de custodia que hacen parte de la cárcel de Calarcá, todos llegaron, procedimos a contar, a identificar a nuestros privados de la libertad uno por uno, nuestro parte en ningún momento ha cambiado, era el inicio de un túnel del exterior hacia el interior, puntualizó el director del centro penal.

Verificación de la seguridad en el centro penal El director de la cárcel de Calarcá reseño “hemos estado verificando todos los días rejas, barrotes, puertas, pisos, celdas, interno por interno y pues hasta ahora sin ninguna novedad, entonces básicamente eso fue lo que sucedió”

Cabe recordar que en redes sociales la concejal de Medellín, María Fernanda Carrasquilla dio a conocer la información en su cuenta de X, donde exponía los presuntos planes de fuga en varias cárceles del país entre ellas la de Calarcá, Quindío.

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Tropas de la Octava Brigada del Ejército incautaron 140 kilos de marihuana y capturaron a un hombre en un puesto de control en la vía que comunica a los departamentos de Quindío y el Valle del Cauca.

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Los 12 municipios del departamento del Quindío están en alerta roja y naranja por incendios forestales, ya son más de 10 emergencias que se han presentado por las conflagraciones.

Según el boletín de alertas del Ideam del 18 julio ddebido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de: Alerta Alta: en Municipios del Quindío en Alerta alta o roja: Armenia, Buenavista, Calarcá, Génova, La Tebaida, Montenegro, Salento.

Municipios del Quindío en Alerta naranja: Circasia, Córdoba, Filandia, Pijao, Quimbaya.

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El director de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo del Quindío, Jaider Hidalgo dio a conocer las emergencias reportados en lo que va del mes de julio en el departamento, todas relacionadas con incendios de cobertura vegetal.

Y agregó “Nos han informado sobre 15 emergencias en diferentes municipios del departamento. Esto en articulación con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, organismos de socorro y entidades operativas, consolidado eventos atendidos tenemos 10 incendios de cobertura vegetal con una afectación aproximada a 33,800 m2. Dos incendios estructurales, dos vendavales, una caída de árbol.

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En Armenia los bomberos atendieron dos incendios de cobertura vegetal el sábado 18 de mayo, el más importante en la ladera contigua a los bloques de María Cristina hacia la vía entre Armenia y La María hacia Calarcá.

El teniente Juan Diego Herrera, del cuerpo oficial de bomberos entregó el reporte “hacia las 10:14 horas del sábado 18 de julio, el Cuerpo de bomberos de Armenia atendió un llamado por parte de la Policía Nacional y la comunidad del sector un incendio de cobertura vegetal en eh el área en donde se han ubicado los bloques de María Cristina y la vía que conduce de Armenia al municipio de Calarcá.

Con el apoyo de la Policía Nacional y un gran apoyo que tuvimos por parte también de la comunidad se logró controlar el incendio., El área que se consumió fue aproximadamente 3,000 m² en una pendiente bastante importante, pero gracias a Dios pues tenemos oficialmente un parte de tranquilidad por cuanto no hubo afectación en personas, afectación en viviendas y lógicamente se pudo controlar la situación de la mejor manera.

La otra conflagración se presentó en el mirador de La Secreta al sur de Armenia donde al parecer el incendio de cobertura vegetal habría sido provocado, por fortuna la oportuna atención de los bomberos logró controlar el incendio.

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En la Sala de Crisis del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), se llevó a cabo el Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo frente al Fenómeno del Niño. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), “las condiciones tipo El Niño ya están presentes en el país, y las probabilidades superiores al 97 % de persistencia hasta el primer trimestre del año 2027”.

Asimismo, el más reciente reporte del IDEAM expuso que “existe una probabilidad del 81% de que el fenómeno alcance una intensidad ‘muy fuerte’ superando el umbral de 2,0 °C en el océano Pacífico durante el periodo octubre, noviembre y diciembre de 2026, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos de El Niño de mayor magnitud observados desde 1950”.

El encuentro, al que asistieron distintas organizaciones oficiales, entidades gubernamentales y representantes de las instituciones de educación superior de Armenia, tuvo como objetivo presentar la Guía Técnica de Equipamiento de Emergencia para Instituciones Educativas, el cual estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Municipal, así como el Informe de Seguimiento al Plan de Contingencia por el Fenómeno del Niño en el municipio de Armenia, liderado por la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD) de Armenia.

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En ese sentido, la Guía Técnica de Equipamiento de Emergencia para Instituciones Educativas, presentada por la Secretaría de Educación municipal, contiene los lineamientos que cada institución educativa debe seguir para atender cualquier tipo de emergencia que pueda llegar a presentarse.

Entre estos, se encuentran los tipos de emergencias, los simulacros, las capacitaciones al personal de la institución, los equipos pertinentes, los protocolos de atención y los planes de evacuación, entre otros. Este documento será publicado y socializado de manera oficial en los próximos días.

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La atención oportuna a los reportes de la ciudadanía es una prioridad para la Alcaldía de Armenia, entidad que realizó una visita de inspección al conjunto residencial Zonata, luego de una denuncia difundida en redes sociales en la que se alertaba sobre una canina que permanecía en un balcón bajo la lluvia.

Durante la visita, efectuada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia, a través del programa Seres Sintientes, el ciudadano que tenía bajo su cuidado a la canina explicó que se trataba de un hogar de paso, mientras se encontraba una familia adoptante. Asimismo, manifestó que la perrita únicamente permaneció en el balcón mientras sus cuidadores se ausentaron y comenzó a llover, aclarando que no permanecía de forma permanente en ese lugar.

Al momento de la inspección, el equipo de Seres Sintientes verificó que la canina, de raza Cocker Spaniel, ya había sido entregada en adopción a su nuevo propietario, quien asumió el compromiso de brindarle un hogar definitivo.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia confirmó que ya cuenta con la información de contacto del nuevo adoptante y estableció comunicación con él, con el fin de realizar el respectivo seguimiento al proceso de adopción y verificar periódicamente que la canina permanezca en adecuadas condiciones de bienestar, salud y cuidado.

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Desde el sindicato de Asmet Salud en el Quindío advierten de los efectos negativos que generaría la propuesta del cambio excepcional de EPS

Recordemos que ante la crítica situación para los 56.000 usuarios de la EPS por la falta de acceso a los servicios, las autoridades de salud en el departamento habían elevado una propuesta al Gobierno Nacional sobre establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva a los usuarios de Asmet Salud.

Precisamente la presidenta del sindicato Sindisalud- Asmet, Liliana Londoño evidenció las complicaciones que generaría el traslado masivo de usuarios porque se profundizaría la crisis en cuanto al empleo de más de 60 trabajadores que dependen de la estabilidad de la entidad en el departamento.

Realizó un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes para que evalúen las consecuencias de cualquier decisión sobre la continuidad de la EPS, priorizando siempre la garantía del derecho a la salud de los usuarios.

Dijo que, aunque es evidente la situación actual de la EPS, considera esa no sería la solución y por eso es clave la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer la entidad, recuperar su estabilidad financiera y operativa.

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El departamento del Quindío tiene desde ayer dos representantes a la cámara que serán de partidos de gobierno y uno que será de la oposición al gobierno del pacto histórico luego de la posesión ayer lunes 20 de julio.

Estamos hablando de John Edgar Pérez de Cambio Radical que repite curul en la cámara baja por segunda oportunidad consecutiva para el Quindío y su colectividad ha manifestado que será partido de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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El congresista Pérez indicó “Hay temas muy importantes, expectativas son muy grandes. Yo creo que en el departamento muy pronto estaremos citando a Alianza por el Quindío, que es el digamos la organización desde la cual trabajamos siempre para la construcción de la propuesta del Plan de Desarrollo.

Y agregó “desde allí con las universidades, con los gremios, con la Cámara de Comercio, obviamente con todos los gobernantes locales, los alcaldes, el gobernador, siempre construimos la propuesta que se lleva a la mesa de discusión para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Debemos trabajar para que esos proyectos que quedaron incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones y que no pudieron ejecutarse, pues queden nuevamente en el Plan Nacional de Desarrollo.

esa tarea nos compete a nosotros, lo he dialogado con mis colegas, tanto con Jesús Armando como con Miguel Grisales, la necesidad, digamos, de poder trabajar en equipo por los intereses del departamento del Quindío.

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Por primera vez llega a la Cámara de Representantes el empresario y cafetero, Jesús Armando Bedoya, de la coalición Centro Democrático Partido Conservador que también se han manifestado como partidos de gobierno

El nuevo representante a la cámara Jesús Bedoya subrayó “son altas las expectativas por el compromiso que se genera en la comunidad que los eligió para integrar el congreso. Enfatizó que trabajará en el empoderamiento sobre las obras de modernización del aeropuerto internacional el Edén, proyectos de infraestructura vial, terminación de las dobles calzadas.

Asimismo, mencionó que realizará gestión conjunta con el gobierno nacional con el objetivo de que se genere la terminación del pabellón de los sindicados de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá que apunta a contrarrestar el hacinamiento en el departamento”

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También por primera vez el departamento del Quindío tendrá congresista de oposición en el gobierno nacional se trata de Miguel Grisales Representante a la Cámara del Pacto Histórico

Miguel Grisales del Pacto Histórico manifestó “plantearnos una agenda legislativa que ahora es oficialmente es de oposición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese control político riguroso hacia el nuevo gobierno nacional? pero también cómo vamos a fortalecer proyectos de desarrollo para el departamento del Quindío, cómo vamos a hacer un acuerdo desde lo fundamental en el departamento para que desde la oposición juiciosa y rigurosa, pero también propositiva, pues podamos traer algo aquí para el departamento del Quindío desde el gobierno nacional y obviamente desde los proyectos que se planteen en el Congreso de la República.

Y añadió “tenemos preparada una agenda de oposición que hemos estado construyendo también, tanto la agenda de gobierno como la agenda de oposición planteamos construirla con la gente, con las agrupaciones, con los movimientos sociales en cada uno de los municipios”

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El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez confirmó que se necesita mantener las tasas de interés altas durante un tiempo importante mientras la inflación tome su rumbo y regresa al 3%.

Durante su visita a Armenia donde participo de los actos por los 40 años del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República el director del banco emisor hablo de uno de los temas más importante de la economía colombiana en los últimos años como son las tasas de interés, y de la economía actual.

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez “es una situación con muchísimos retos, retos para el Banco de la República, retos para el gobierno que entra y retos que surgen de una gran incertidumbre que existe y de dificultades fiscales muy grandes que se han venido acumulando en la economía colombiana.

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Esas dificultades, un exceso de gasto con respecto a lo que recibe el gobierno de ingresos y ha generado un endeudamiento muy importante y que va a requerir unas políticas de ajuste sustanciales.

Agregó “En el caso del Banco de la República hemos enfrentado por distintas razones presiones inflacionarias que han hecho que la inflación se aumente de unos niveles que ya hace un año estaban en cerca de 4.8% y hoy están por encima del 6.1% y que nos han obligado desafortunadamente a incrementar las tasas de interés, a adoptar medidas que no son agradables, que no son populares, pero que son indispensables para un retorno a una situación más sostenible, más llevadera, que esperemos que se logre pronto”

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez “hoy tenemos unas tasas de interés altas, se han aumentado bastante a lo largo del primer semestre de este año. Entonces, no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro.

Cada junta, cada sesión de junta permite que se revise la situación, que se haga un nuevo diagnóstico de si se requiere alguna decisión adicional de política, pero lo cierto es que sí se van a necesitar mantener tasas de interés altas durante un tiempo importante mientras la inflación retoma su curso y ese converge claramente hacia su meta del 3%.

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Hoy con una inflación al alza y con unas circunstancias muy diferentes, el banco ha tenido que adoptar unas políticas monetarias más restrictivas con tasas de interés altas, pero esperamos que eso sea parte de su función a favor de una estabilidad, el crecimiento, a favor de normalizar cuando la demanda está creciendo mucho, tiene que subir las tasas de interés para evitar presiones inflacionarias.

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez se refirió al encuentro con el presidente Electo Abelardo de la Espriella y señaló “Fue una reunión de cortesía, de respaldo a la autonomía del banco, a respeto por la Constitución y en ese sentido abrió un camino de diálogo, de concordia que cae muy bien al banco en este momento”

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78 reportes por abejas y avispas han sido atendidos en Armenia durante 2026

Con corte al 10 de julio de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos ha atendido 41 casos relacionados con abejas y 37 reportes por presencia de avispas, dando respuesta a los llamados realizados por ciudadanos, establecimientos comerciales e instituciones en diferentes sectores de la ciudad.

Cuando se identifica una situación de urgencia o emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos o la Policía Nacional actúan como primeros respondientes, activando el protocolo institucional. En los casos relacionados con abejas, la atención especializada es realizada por un apicultor, mientras que para las avispas la intervención se articula con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, de acuerdo con las competencias de cada entidad.

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Con gran colorido, sentido patrio y gran asistencia se cumplió en Armenia el desfile militar del 20 de julio que recorrió el norte y el centro de la capital del Quindío y terminó en la plaza de Bolívar, la gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia entregaron reconocimientos y medallas a varios oficiales de la Octava Brigada del Ejército y de la Policía Quindío por su servicio a la región y la patria.

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En Armenia, integrantes del pacto histórico y otros sectores sociales se concentraron en la plaza de Bolívar y siguieron en pantalla gigante el último discurso del presidente Gustavo Petro y destacaron que sea el jefe de la colectividad a penas termine su gobierno.

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El Museo del Oro Quimbaya de Armenia del Banco de la República cumple 40 años de creación, obra arquitectónica del maestro Rogelio Salmona, cuatro décadas de este centro cultural.

Como parte de esta celebración estuvo en Armenia el director general del Banco de la República Leonardo Villar que señalo “este Centro Cultural Museo del Oro Quimbaya es realmente un orgullo del Banco de la República. Es una institución que se creó en esta ciudad para apoyar la cultura, para apoyar el desarrollo turístico.

Y agregó “Hoy en día es un lugar de encuentro, un lugar con biblioteca, con Museo del Oro, con exposiciones abiertas al público, con obras originales, y lo manejamos como parte de la red cultural del Banco de la República y le damos una gran importancia a este en particular.

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En deportes, el campeón mundial de patinaje Juan Diego Yepes aseguró su clasificación con la Selección Colombia a las Speed World Track Series – World Cup 2026 de patinaje de velocidad, que se disputarán en China, luego de conquistar la medalla de oro en los 1.000 metros sprint, la plata en los 500 metros y el bronce en los 100 metros carriles durante el Campeonato Panamericano de Naciones.

En el evento clasificatorio también obtuvo la medalla de oro en los 1.000 metros y la medalla de plata en la prueba de vuelta al circuito. El balance del Quindío se complementó con las actuaciones de Luis Miguel Arredondo, quien ganó plata en los 200 metros meta contra meta y bronce en los 100 metros carriles; y Daniel Rodríguez, que consiguió dos medallas de plata en las pruebas One Lap y 1.000 metros.