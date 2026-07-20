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20 jul 2026 Actualizado 14:00

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1300 soldados del ejército y el desfile militar en el eje cafetero: está prohibido el uso de drones

En Armenia, Pereira y Manizales, la Octava Brigada del Ejército liderará los tradicionales desfiles militares del 20 de julio.

Coronel Julián Andrés Arango, comandante Octava Brigada, Ejército

Coronel Julián Andrés Arango, comandante Octava Brigada, Ejército

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La Octava Brigada del Ejército se une a la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia, y los soldados con todas sus capacidades participarán del tradicional desfile del 20 de Julio, en honor al pueblo colombiano.

El primer desfile dará inicio en la ciudad de Manizales, Caldas, en la plaza de Bolívar, y continuará el recorrido por la avenida Santander, hasta llegar al sector de El Triángulo.

A partir de las 9:00 a. m.; en Pereira, Risaralda, tendrá lugar iniciando desde la avenida 30 de Agosto con calle 23, parque Olaya Herrera, hasta el centro comercial Único, en Dosquebradas.

En Armenia, Quindío, a las 5 p. m., desde la avenida Bolívar con calle 24, frente a la Octava Brigada, y culmina en la plaza de Bolívar.

Más información

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante Octava Brigada explicó que “durante el tradicional desfile del 20 de Julio, los colombianos podrán apreciar las capacidades diferenciales del Ejército Nacional, empleadas de manera permanente para proteger la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, enfrentando las amenazas que afectan la seguridad y contribuyendo a generar entornos seguros para todos los colombianos”.

Entre estas, están incluidas los ingenieros militares, la Policía Militar, el desminado humanitario, el Gaula Militar Eje Cafetero, la banda de guerra del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.° 8, la Artillería y la Infantería, entre otras especialidades al servicio de la nación.

Prohibido el uso de drones

El Comando de la Octava Brigada se permite informar a los medios de comunicación y a la comunidad en general de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, que, antes, durante y después del desfile militar y Policial del 20 de Julio, no está autorizado el uso de drones.

Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

Esta medida preventiva tiene como propósito fortalecer las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la actividad y evitar situaciones que puedan afectar la integridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento.

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Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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