La idea es que podamos trabajar unidos en pro del departamento del Quindío: John Edgar Pérez

El representante electo a la cámara de representantes, John Edgar Pérez Rojas de Cambio Radical obtuvo la segunda mayor votación en el departamento.

Precisamente el partido Cambio Radical alcanzó 50.439 votos en total, era lista cerrada donde también estaban los aspirantes Oscar Marín y Yenny Trujillo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Representante Electo a la Cámara por el Quindío, de Cambio Radical John Edgar Pérez y esto manifestó “contento, feliz de haber podido lograr el objetivo, agradecerle a todos los quindianos y quindianas por la confianza, por haberme permitido nuevamente representarlos en el Congreso de la República”.

“Y por supuesto agradecerles a mis coequiperos, a Óscar Marín que, a pesar de su juventud, un hombre de 29 años afrontó este proceso con tanta madurez y con tanta altura y a Yenny Trujillo que es una mujer que sin lugar a dudas dejó todo en la arena, una mujer con tanta experiencia y con un trabajo social tan bonito y gracias al trabajo de ellos, pues hoy nuestro partido logra reivindicar esa representación que durante tantos periodos hemos tenido en el Congreso.

Cambio Radical logró más de 50.000 votos

John Edgar Pérez: contento, de 33.000 votos subir a 50 000 en 4 años, realmente estoy muy feliz de haber podido lograr ese objetivo.

¿Qué decirle a la gente?

Aquí lo que siempre he manifestado, llevo varias entrevistas y he enviado un mensaje a quien quienes obtuvieron esa curul también, a Jesús Armando, con quien me encontré en muchísimas ocasiones y siempre fue un señor caballero, a Miguel Grisales que es amigo, una persona pues además cercana por la relación que tengo también con su hermano, todos saben que ha trabajado conmigo en mi equipo político.

Independientemente de que representemos orillas políticas diferentes, pues la idea es que podamos trabajar en pro del departamento del Quindío en los temas de región, en los temas de departamento respetando las posiciones que cada uno asuma en el Congreso, en la defensa de las convicciones de cada uno y de lo que cada uno representamos.

Entonces, pues aquí lo que queremos es hacer un ejercicio por todos los quindianos, por cada uno de ellos y bueno, espero que muchos se sientan representados en mi trabajo.

Llamado a trabajar por el Quindío, unidos

John Edgar Pérez: a veces la gente se apasiona y la gente los ve uno encendidos, insultándose, tratándose en mal y nadie sabe que cuando llegamos al congreso muchos tenemos la oportunidad de trabajar en equipo, dialogar y construir frente a temas, hay proyectos de ley que sacamos en conjunto, independientemente del espectro político en el que estamos.

Por eso yo sé que podemos generar hoy un mensaje de unidad que fue además lo que yo busqué con mis dos compañeros, decir que aquí lo que nos mata son las divisiones y las peleas y por qué no poder los tres trabajar en pro del departamento del Quindío independientemente, respetando porque es un hombre respetuoso.

Yo sé que cada uno vamos a defender y asumir posiciones ideológicas, posiciones en criterio, en diferentes temas quizás diferentes, pero siendo respetuoso de esas posiciones, hay temas del departamento que nos tienen que unir. Hay temas de región que ahí no importa si usted es de derecha e izquierda de centro, si es amarillo, verde o azul, aquí nos toca unirnos.

Y ese es mi llamado y respetuoso a ellos, por supuesto, quienes apenas van a empezar ese ejercicio, decirles de que existe una oportunidad. Esperemos que después de la posesión podamos, inclusive, con bancadas de departamentos aledaños con los que tenemos que trabajar en equipo.

Yo he dicho mucho que este departamento y necesita acercarse al Valle Del Cauca, Al Tolima, el eje cafetero es importante, pero a veces uno no encuentra que existan intereses en común y que quizás hacia otros sectores si los hay.