Este es un triunfo del pueblo del departamento de Quindío y del proyecto político: Miguel Grisales

Armenia

El representante electo a la cámara de representantes, Miguel Grisales del Pacto Histórico obtuvo la tercera mayor votación en el departamento.

Precisamente el partido Pacto Histórico alcanzó 44.631 votos en total, era lista cerrada donde también estaban los aspirantes Mónica Bolívar y Cristian David Giraldo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Representante Electo a la Cámara por el Quindío Miguel Ángel Grisales Suarez del Pacto Histórico “Muy felices, aquí estamos en la sede del pacto histórico en Armenia celebrando con mucha alegría, es algo histórico para el departamento porque esto es una fuerza política que nadie había tenido en cuenta y que se consolida como una fuerza política importante con vocación de poder en el Quindío

¿A qué le atribuye, este triunfo?

Miguel Grisales: Esto es un proceso colectivo y un trabajo de estructura de que se está consolidando en este departamento, pero además un proyecto nacional que se consolida también, las personas en el departamento del Quindío se notaron hoy, tienen un hartazgo y están buscando alternativas diferentes.

Por eso en este caso no quedaron concentradas las curules, sino que quedaron muy bien repartidas y el pacto histórico demuestra hoy que en el departamento del Quindío hay personas muy inconformes con las formas en las que se ha hecho política en este departamento y por eso sigue creciendo. Hemos crecido exponencialmente.

Trabajar unidos a pesar de las diferencias

Aunque hay diferencias dentro de estos movimientos, el movimiento alternativo esta vez sí logró consolidar un proyecto que con vocación de poder lograba y lo dijimos durante toda la campaña teníamos las posibilidades reales, de que esas maquinarias políticas no tuvieran esas mayorías que siempre han estado buscando.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Y gracias a ese fervor popular se dio una representación que era difícil y que todo el mundo vea difícil como algo muy posible y no solo muy posible, sino que estamos adentro, es muy difícil ahorita que quieran venir a sacarnos, es una fuerza política que ya no disminuye más en el departamento del Quindío, más allá de las diferencias tanto políticas, ideológicas y demás.

Trabajar con los representantes electos por el Quindío

Miguel Grisales: Nosotros hemos tenemos una visión de desarrollo y de progreso para el departamento del Quindío, esperamos con los demás representantes y con las demás fuerzas políticas de este departamento sacar al Quindío del estanco en el que ha estado durante tantos años.

Esperamos poder conversar con todas esas fuerzas políticas porque la política no se trata de acabarnos los unos a los otros, sino que la política es ese arte del diálogo y de poder llegar a unos acuerdos para poder avanzar como departamento. Entonces, yo espero pronto poder charlar con los otros dos representantes electos y que nos pongamos de acuerdo para sacar al departamento del Quindío del atraso y para priorizarlo a nivel nacional.

¿A quién le dedica este triunfo histórico del Pacto Histórico?

Este es un triunfo del pueblo del departamento de Quindío. Este es un triunfo del proyecto político del pacto histórico y del presidente de la República.

Este triunfo no es de Miguel Grisales, es un triunfo del pueblo y sobre todo el pueblo Quindío que está esperando transformaciones reales y que busca que la forma de hacer política en el Quindío cambie ahora sí. Y téngalo por seguro que vamos a trabajar por este departamento.