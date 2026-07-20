El apoyo de Iván Cepeda a Nicolás Cortés, candidato a la alcaldía de Tunja por el Pacto Histórico

Tunja

El senador Iván Cepeda visitó el pasado sábado 18 de julio la ciudad de Tunja para expresar su respaldo al candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía, de cara a las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 26 de julio.

Durante su intervención, el congresista aseguró que la campaña en la capital boyacense marca el inicio de una nueva etapa para el movimiento progresista y convocó a sus seguidores a fortalecer la organización política con miras a las elecciones locales y regionales de 2027 y a las presidenciales de 2030.

“Hoy comienza una nueva etapa de perseverancia, organización y compromiso. Preparémonos desde ahora para conquistar las próximas victorias democráticas y para que, en 2030, Colombia vuelva a confiar el destino de la nación a un gobierno progresista”, afirmó.

El senador también pidió el respaldo de los ciudadanos para el candidato del Pacto Histórico en Tunja.