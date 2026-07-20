Gustavo Petro acepta propuesta de Iván Cepeda para asumir la presidencia del Pacto Histórico

Tunja

El pasado sábado, durante el cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas, el senador Iván Cepeda sostuvo que el presidente Gustavo Petro debería asumir la presidencia del Pacto Histórico una vez finalice su mandato. Dos días después, el jefe de Estado respondió a esa propuesta y confirmó que aceptará dirigir la colectividad cuando deje la Casa de Nariño.

A través de un mensaje, el mandatario señaló que, tras dejar la Presidencia de la República y tomar un período de descanso, asumirá la dirección del partido. “Me han pedido en Tunja, en palabras del senador, y quien debiera ser el que asumiera como presidente de Colombia, Iván Cepeda, que sea presidente del Pacto Histórico cuando salga de la Presidencia de la República y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante cuatro años de gobernar. Acepto la propuesta de mi partido”, expresó.

Petro también hizo un llamado a la unidad de la bancada del Pacto Histórico y anunció que solicitará la aplicación de un reglamento más estricto para esa colectividad. Según indicó, todas las votaciones deberán ser públicas y transparentes. “Espero una bancada unida y por eso he pedido el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, pública. Se acaban los manguitos”, afirmó.

Además, manifestó que espera que la bancada adopte una decisión unánime para, según sus palabras, evitar “el destripamiento político y social” que, aseguró, ha anunciado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de cuya elección volvió a afirmar que fue producto de un “fraude electoral”.

El jefe de Estado sostuvo que el objetivo del movimiento progresista será fortalecer su acción política con miras a promover la paz, la justicia social y un acuerdo nacional que evite la confrontación violenta entre los colombianos. También señaló que buscarán contribuir a la estabilidad democrática de los países que fueron libertados por Simón Bolívar.