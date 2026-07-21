Más de 50 municipios de Boyacá permanecen en alerta por lluvias e incendios forestales

Las provincias de Lengupá y Neira permanecen en alerta por crecientes súbitas, mientras Norte, Sugamuxi, Tundama y Centro enfrentan riesgo de incendios forestales por los efectos del fenómeno de El Niño.

Boyacá

La Gobernación de Boyacá, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, informó que mantiene un trabajo articulado con las alcaldías municipales para atender las emergencias provocadas por las fuertes lluvias y, al mismo tiempo, enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño en otras zonas del departamento.

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo, señaló que ya fue restablecida la conectividad terrestre hacia los municipios de Güicán, El Espino, Pisba y Paya, mientras que Cubará continúa siendo el único municipio con dificultades de acceso por vía terrestre debido a la revisión de algunos puentes, situación que impide la normalización total del tránsito vehicular.

Provincias bajo alerta por lluvias y otras por riesgo de incendios

El funcionario explicó que actualmente permanecen activas alertas amarillas y rojas por posibles crecientes súbitas, principalmente en las provincias de Lengupá y Neira. Entretanto, otras provincias se encuentran en alerta amarilla y naranja por la probabilidad de incendios forestales asociados al fenómeno de El Niño.

Según indicó, la diversidad geográfica de Boyacá hace que mientras algunas zonas registran fuertes precipitaciones e inundaciones, otras comiencen a experimentar periodos de sequía.

Rebose controlado en el embalse La Esmeralda

En el Valle de Tenza, la Dirección de Gestión del Riesgo confirmó que el embalse La Esmeralda realiza un rebose controlado debido al incremento en los caudales de los afluentes que lo abastecen.

La medida busca garantizar la seguridad de la infraestructura y evitar afectaciones a las comunidades ubicadas aguas abajo, en medio de las intensas lluvias que continúan registrándose en esa región del departamento.

El fenómeno de El Niño ya afecta varias provincias

José Ubaldo explicó que, aunque el fenómeno de El Niño ya fue declarado oficialmente, sus efectos no se manifiestan de manera uniforme en Boyacá.

Mientras municipios del piedemonte llanero enfrentan inundaciones y remociones en masa, provincias como Norte, Sugamuxi, Tundama y Centro ya presentan disminución de las lluvias y un incremento en el riesgo de incendios forestales.

Como ejemplo, recordó el incendio de grandes proporciones registrado la semana anterior entre Tipacoque y Soatá, el cual, según la información preliminar, se habría originado por chispas producidas en una red eléctrica y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos y a la vegetación seca. Aunque se gestionó apoyo aéreo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los organismos de socorro lograron controlar la emergencia antes de la llegada del helicóptero.

Veinte municipios han requerido apoyo con carrotanques

La Dirección de Gestión del Riesgo también informó que, durante los últimos 20 días, cerca de 20 municipios han recibido apoyo con carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Las afectaciones obedecen tanto a la destrucción de bocatomas y redes de acueducto por remociones en masa como a la disminución de las lluvias en algunas zonas del departamento.

Uno de los casos más complejos se registra en el corregimiento de Morcote, en Paya, donde un deslizamiento destruyó parte de la infraestructura del acueducto que abastece a cerca de 350 familias, situación que actualmente es atendida de manera conjunta entre la Gobernación y la administración municipal.

El director de Gestión del Riesgo indicó que más de 50 municipios de Boyacá permanecen bajo algún tipo de alerta, ya sea por exceso o déficit de lluvias.