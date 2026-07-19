Autoridades mantienen labores de control en Isla Salamanca por reactivación de incendio forestal

Nuevo incendio registrado. Foto: tomada de la cuenta de X de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Un nuevo incendio de cobertura vegetal se registra en la Vía Parque Isla de Salamanca, donde unidades del Cuerpo de Bomberos adelantan labores para controlar la emergencia y evitar que las llamas continúen propagándose.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los organismos de socorro trabajan de manera coordinada en la zona, mientras brigadistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia permanecen en el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se articulan las acciones para atender la emergencia y hacer seguimiento a la evolución del incendio.

Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo permanente de la situación mientras avanzan las operaciones de control y liquidación de los focos activos.

Incendio de hace pocos días

La reactivación del fuego ocurre luego del incendio de gran magnitud que afectó cerca de 30 hectáreas recientemente en el Parque Isla de Salamanca y que obligó a desplegar un amplio operativo con bomberos, brigadas forestales y otras entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo.

Durante esa emergencia, el humo generado por las llamas redujo considerablemente la visibilidad sobre la Troncal del Caribe, afectando la movilidad entre Barranquilla y Santa Marta y obligando a las autoridades a implementar cierres preventivos y controles de tránsito para proteger a los viajeros.

Además del impacto sobre la movilidad, el incendio anterior volvió a encender las alertas por las afectaciones ambientales en este ecosistema estratégico, considerado uno de los complejos de manglar más importantes del Caribe colombiano y hábitat de numerosas especies de flora y fauna.