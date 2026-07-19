Presidente electo De La Espriella sostuvo reuniones con inversionistas extranjeros en Barranquilla

Este domingo 19 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo reuniones con inversionistas extranjeros en Barranquilla.

Los encuentros del presidente electo y los inversionistas buscaron fortalecer las relaciones con el sector empresarial internacional y promover a Colombia como un destino atractivo para la inversión.

La futura administración asegura que “existe un creciente interés de actores económicos por participar en proyectos que impulsen el desarrollo y la reactivación del país”.

El equipo del presidente electo señaló que su propuesta económica estará enfocada en promover la seguridad jurídica, mantener la disciplina fiscal, generar un entorno favorable para la inversión y recuperar la confianza del sector productivo.

Además, indicó que la llegada de capital extranjero será clave para impulsar la generación de empleo, aumentar la productividad y fortalecer las economías regionales.