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19 jul 2026 Actualizado 23:16

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Presidente electo De La Espriella sostuvo reuniones con inversionistas extranjeros en Barranquilla

Los encuentros buscaron fortalecer las relaciones con el sector empresarial internacional y promover a Colombia como un destino atractivo para la inversión.

Abelardo de la Espriella. Foto: Caracol Radio.

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Este domingo 19 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo reuniones con inversionistas extranjeros en Barranquilla.

Los encuentros del presidente electo y los inversionistas buscaron fortalecer las relaciones con el sector empresarial internacional y promover a Colombia como un destino atractivo para la inversión.

La futura administración asegura que “existe un creciente interés de actores económicos por participar en proyectos que impulsen el desarrollo y la reactivación del país”.

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El equipo del presidente electo señaló que su propuesta económica estará enfocada en promover la seguridad jurídica, mantener la disciplina fiscal, generar un entorno favorable para la inversión y recuperar la confianza del sector productivo.

Además, indicó que la llegada de capital extranjero será clave para impulsar la generación de empleo, aumentar la productividad y fortalecer las economías regionales.

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