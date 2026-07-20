Frustran presunto plan de fuga en la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Las directivas de la cárcel de mediana seguridad de Calarcá, en el Quindío, confirmaron que descubrieron la excavación de un túnel a las afueras del centro penal al parecer con planes de fuga.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el director de la Cárcel Peñas Blancas de Calarcá, abogado Luis Vicente Gaviria Tabares que confirmó la información que se conoció a nivel nacional en redes sociales y por actores políticos que denunciaron presuntos planes de fuga en diferentes cárceles del país entre ellas la de mediana seguridad de Calarcá

El director en diálogo con 6AM/W explicó “efectivamente el día viernes 17 a las 4 de la tarde en dentro de las actividades de rutina que adelanta el cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento carcelario, se ordenó la pasada de unas revistas perimetrales a efectos de verificar la parte externa del establecimiento carcelario”

Más información Inpec, Policía y Fiscalía refuerzan seguridad ante denuncia de fuga masiva en cárcel de Itagüí

Y agregó: “al frente de la cárcel, pasando la avenida, hay una zona que es como un terreno baldío ahí con una maleza alta y entonces el personal de guardia ingresó por allá por toda esa maraña y allá encontró lo que es la excavación, el inicio de la construcción de un túnel de profundidad tenía aproximadamente 3 metros y medio, una pequeña galería ahí donde empezaba la construcción y con destino hacia el muro perimetral ya habían avanzado unos cinco metros aproximadamente".

El director de la penitenciaria de Calarcá dijo que luego de conocerse esta situación informaron a las autoridades correspondiente y señaló que “de inmediato informé a mis superiores y a las autoridades, Policía Nacional, Ejército Nacional, se hizo presente el alcalde del municipio de Calarcá, el señor secretario de gobierno, se hizo un pequeño consejo de seguridad”.

Medidas luego de conocerse lo del túnel a las afueras de la cárcel

“Yo convoqué a todas las unidades del cuerpo de custodia que hacen parte de la cárcel de Calarcá, todos llegaron, procedimos a contar, a identificar a nuestros privados de la libertad uno por uno, nuestro parte en ningún momento ha cambiado, era el inicio de un túnel del exterior hacia el interior.

Túnel a las afueras de la cárcel peñas Blancas de Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Redes Sociales Ampliar Túnel a las afueras de la cárcel peñas Blancas de Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Redes Sociales Cerrar

Verificación de la seguridad en el centro penal

El director de la cárcel de Calarcá reseñó: “hemos estado verificando todos los días rejas, barrotes, puertas, pisos, celdas, interno por interno y pues hasta ahora sin ninguna novedad, entonces básicamente eso fue lo que sucedió”

Cabe recordar que en redes sociales, la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, dio a conocer la información en su cuenta de X, donde exponía los presuntos planes de fuga en varias cárceles del país entre ellas la de Calarcá, Quindío.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: