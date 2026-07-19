Tenga en cuenta, horario, cierres viales y restricciones en Armenia por desfile del 20 de julio

Armenia

En Armenia, con motivo del desfile militar de este lunes 20 de julio, las autoridades de tránsito disponen de un plan especial por el cierre de vías en el norte y centro de esa ciudad.

Ante los preparativos de la conmemoración del día del Grito de la Independencia, la Alcaldía de Armenia invita a la ciudadanía en general a programar sus desplazamientos y atender las recomendaciones de las autoridades, con el fin de contribuir a la movilidad los días 19 y 20 de julio próximos.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, implementará un plan especial de movilidad que contempla cierres viales y acompañamiento permanente de agentes de tránsito durante el ensayo general y el evento principal.

Domingo 19 julio, ensayo del desfile militar, cierres

Por consiguiente, este domingo 19 de julio, las Fuerzas Militares realizarán el ensayo general del desfile, en el horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 12:30 a. m., por lo cual habrá restricciones a la movilidad, con el fin de recorrer el mismo trayecto diseñado para la ceremonia oficial, que partirá del parque Aborígenes, en el norte, y que se desplazará por la avenida Bolívar en sentido norte-sur, hasta la calle Novena, carrera 15, calle 21 y finalmente llegar a la plaza de Bolívar.

En este recorrido, precisó el titular de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón, confirmó que personal operativo de la institución regulará el tránsito para minimizar las afectaciones a la movilidad.

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Sumado a ello, se informó que para el lunes 20 de julio, día de la conmemoración patria, desde las 7:00 de la mañana se iniciará la instalación de la tarima sobre la avenida Bolívar, entre las calles 22 y 24 Norte, corredor que permanecerá cerrado mientras se desarrollan las actividades logísticas del evento.

“Entre la 1:00 p. m. y las 9:00 p. m., se aplicará el cierre de las vías que hacen parte del recorrido del desfile, el cual iniciará en el parque Aborígenes y finalizará en la plaza Bolívar. Como alternativas de circulación, se recomienda utilizar las carreras 18 y 19, así como la avenida Centenario, con el fin de facilitar los desplazamientos durante la jornada”, agregó Castaño Calderón.

Finalmente, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de Setta, invita a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones a programar con anticipación sus recorridos, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de esta conmemoración patria, una de las fechas más representativas de la República.

Decreto prohíbe transporte de escombros, trasteos y cilindros a gas en Armenia

Decreto No. 188 de 2026 , mediante el cual se establecen medidas para garantizar la seguridad y el orden público con ocasión de las movilizaciones ciudadanas y el desfile conmemorativo del 20 de julio.

De las 7 de la mañana del domingo 19 de julio, hasta las 5 de la mañana del martes 21 de julio, opera la restricción para el transporte de escombros, trasteos y cilindros a gas en Armenia.