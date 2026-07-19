Gobierno electo de De la Espriella define en Barranquilla la hoja de ruta para iniciar su mandato

Este sábado 18 de julio, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, encabezó en Barranquilla el segundo Consejo de Ministros con los integrantes de su gabinete designados, en una reunión que se extendió por más de dos horas y que estuvo enfocada en definir las prioridades del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Durante el encuentro se revisó la hoja de ruta de la administración entrante y se establecieron lineamientos para garantizar un inicio de gestión organizado y coordinado.

Participantes

En la jornada participaron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto con los ministros designados para las diferentes carteras: Rodrigo Lara, ministro del Interior; Elsa Noguera, ministra de Transporte; Miguel Gómez, ministro de Hacienda; Viviane Morales, ministra de Educación; el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa; Iván Cancino, ministro de Justicia; Mauricio Gómez, ministro de Comercio; Fabio Arjona, ministro de Ambiente; Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte; Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda; Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores; Indalecio Dangond, ministro de Agricultura; María Arboleda, ministra de Minas; Alexandra Falla, ministra de las TIC; y Paola Holguín, ministra de Cultura, quien fue designada recientemente para asumir esa cartera.

Durante el Consejo, el presidente electo impartió instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera articulada, con objetivos claros, sentido de urgencia y responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas.

Temas

La administración entrante busca llegar al 7 de agosto con una estructura “completamente preparada, dejando claro que no habrá espacio para la improvisación y que las decisiones estarán orientadas a recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos”.

Entre los principales asuntos analizados estuvo el respaldo del Gobierno electo a la candidatura de Alfredo Deluque para la presidencia del Senado, cuya elección se realizará este 20 de julio. La estrategia apunta a consolidar las mayorías legislativas necesarias para impulsar la agenda del nuevo Gobierno y fortalecer su gobernabilidad frente a la oposición liderada por el Pacto Histórico.