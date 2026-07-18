Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 14

Se disputó la etapa 14 del Tour de Francia, que contó con 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, además de cuatro premios de montaña: uno de segunda y tres de tercera, el último a 7 kilómetros de la meta. El vencedor fue Tadej Pogacar, quien le sacó más diferencia a su perseguidor, Jonas Vingegaard y quedó más cerca de sentenciar la carrera.

Reviva las emociones de la etapa 14 del Tour de Francia

Durante la jornada hubo varias fugas, incluso en una de ellas estuvo el colombiano Einer Rubio, pero fue cazado por el pelotón a 14 kilómetros de la meta. Fue entonces desde ahí cuando comenzó la batalla entre los favoritos.

Lo intentó el alemán Florian Lipowitz, Richard Carapaz y el mismo Isaac del Toro, pero fue Tadej Pogacar el que al final mostró su poderío en las piernas y cruzó en solitario la línea de meta, con una diferencia de 38 segundos respecto a su compañero de equipo, Del Toro, y del francés Paul Seixas.

Fue otra exhibición del esloveno, que llegó a 25 triunfos en el Tour de Francia, quedando a 10 del más vencedor en la historia del competición, el británico Mark Cavendish, quien fue velocista.

Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia: Parte médico oficial del velocista colombiano

Así quedaron los colombianos en la etapa 14

El mejor colombiano del día fue Egan Bernal, quien cruzó la meta en el puesto 14 a 3 minutos y 30″ segundos de diferencia. Un poco más atrás entró Einer Rubio, animador del día, en la casilla 21 a 5 minutos y 27 segundos.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Tadej Pogačar UAE Team 4:00:07 2. Isaac del Toro UAE Team +38″ 3. Paul Seixas Decathlon +38″ 14. Egan Bernal INEOS +3′30″ 21. Einer Rubio Movistar Team +5′27″ 55. Sergio Higuita XDS Astana +26′29″ 132. Harold Tejada XDS Astana +36′56″

Así quedó la clasificación general tras la etapa 14

Pogacar se mantiene como el líder de la clasificación general con una diferencia de 4 minutos y 30 segundos sobre Jonas Vingegaard, tras haberle sacado 44 segundos en la jornada de este sábado. Remco Evenepoel se mantiene en la tercera ubicación a 5 minutos y 4 segundos.

El mejor colombiano sigue siendo Egan Bernal, quien recuperó un puesto y se ubicó 11° a 15 minutos 55 segundos, mientras que Harold Tejada perdió seis colocaciones y Einer Rubio ganó 11.