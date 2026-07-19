¿Quién es Marc Cucurella? De las críticas a ser hoy una de las figuras para España en el Mundial / Robbie Jay Barratt - AMA

Marc Cucurella es hoy figura indiscutible de la Furia Roja, la Selección de España dirigida por el técnico Luis de la Fuente, luego de ser una pieza clave para la clasificación a la final de la Copa del Mundo, derrotando a Francia 2-1 en la semifinal.

El rendimiento de Cucurella se ha visto reflejado en el mercado de pases, que ya hizo oficial su fichaje con el club español Real Madrid hasta el año 2032 por 55 millones de euros.

¿Dónde ha jugado Cucurella?

La historia del lateral comienza el 22 de julio de 1998 en Alella, Cataluña.

A sus ocho años entró a las categorías inferiores del RCD Espanyol, se formó en el conjunto blanquiazul hasta que en 2012 llamó la atención del FC Barcelona y entró a la categoria Cadet, donde evolucionó. hasta llegar al FC Barcelona B. En 2018 debutó con el primer equipo y luego es cedido al Eibar, club español de la segunda división.

En el Eibar, Cucurella fue tomando ritmo, al principio con dificultades para ser regular, pero para noviembre de 2018 ya era titular. El Eibar logró una victoria histórica ese año, ganadole 3-0 al Real Madrid.

Su recorrido duró un año y luego fue cedido al Getafe C.F, donde disputó 83 partidos, anotó 1 gol e hizo 8 asistencias, convirtiéndose en un jugador clave para el esquema defensivo del entrenador José Bordalás.

La Llegada de Cucurella a la selección

Su impecable rendimiento en el Getafe dio pie para ser convocado a la seleccion de España en 2020 por el entrenador Luis Enrique, con quien Cucurella explotó su potencial llevándolo a la medalla de plata en los Juegos Olimpicos de Tokio 2021. Este logro sell+o su traspaso a la liga inglesa con el Brighton ese mismo año.

En el club inglés, Cucurella se adaptó de manera rápida: bajo el mando del técnico Graham Potter, jugó una única temporada con Las Gaviotas. Sin embargo, en esta jugó como titular 35 de los 38 partidos disputados, y su desempeño fue tan alto que fue elegido jugador de la temporada del Brighton, elegido tanto por la hinchada como por sus propios compañeros.

El millonario traspaso al Chelsea y las críticas a Cucurella

En el verano de 2022, varios clubes ingleses estuvieron tras el fichaje del español. El Chelsea ganó la carrera, luego de que el Manchester City mostrara interés pero no alcanzara a llegar a un acuerdo con el Brighton.

Cucurella llegó traspasado por un valor de 65 millones de euros, fue una petición expresa del entrenador Thomas Tuchel. Al principio le costó adaptarse a la inestabilidad táctica del equipo, Los Azules se encontraban en una reestructuración interna al cambiar de propietarios, con Todd Boehly como nuevo dueño.

El club entró en una compra masiva de jugadores,con la llegada de 7 nuevos miembros: Fofana, Cucurella, Sterling,Koulibaly, Aubameyang, Slonina y Chukwuemeka,sumado a la destitución de Tuchel solo un mes despues de la llegada del español.

El reemplazo de Tuchel resulto curioso: Graham Potter, técnico de Cucurella en el Brighton. Potter llegó en un momento de presión alta, a falta de una pretemporada, tuvo que implementar sus ideas en tiempo récord teniendo una enorme variedad de jugadores y de caras nuevas, el equipo presento problemas al principio en encontrar una identidad de juego clara.

Para Cucurella, el peso de su fichaje fue lo que generó que cada error cometido por el español, fuese analizado con lupa. Las primeras críticas llegaron por de errores puntuales en los primeros partidos de la Premiere League, caídas y resbalones que terminaban poniendo en debate el rendimiento del jugador y el valor de su compra para el club.

Tuvo un primer año irregular, donde empezó como un titular decretado; pero luego de numerosas derrotas, y la presión del momento, quedó de suplente con el regreso de su compañero Ben Chilwell.

Sin embargo, el tiempo da tregua: en marzo de 2023, la entrega y versatilidad de Cucurella ( quien es lateral izquierdo pero se ha desempeñado exitosamente en la posición de tercer central cuando se necesita un jugador mas en el ataque)jugó a su favor, dejándolo como MVP en el partido contra el Borussia Dortmund por los octavos de final de la Champions League luego de dar una presentación memorable en la zona defensiva.

Con el Chelsea fue puliendo sus habilidades y su consolidación llegó bajo la dirección de Mauricio Pochettino, quien desplegó todo el potencial de Cucurella, disputando 36 partidos, anotando 5 goles y dando 2 asistencias en la temporada 2024. Se corono campeon europeo de la UEFA Conference League (2024/2025) y levanto el trofeo continental coronandose campeon del Mundial de Clubes en 2025 Los Azules.

Cucurella y los triunfos de España

Con La Roja, Cucurella se consagró como el titular indiscutible en la Eurocopa 2024 adueñándose por completo de la zona defensiva izquierda, disputando seis de los siete partidos y dando la asistencia decisiva para ganar así la final contra Inglaterra y coronarse campeones de la Eurocopa.

En el Mundial 2026, Cucurella ha disputado los 7 partidos completos, acumulando 630 minutos. Suma dos asistencias y ha tenido una precisión de pases del 92% ( 331 completados de 358). Sin duda será una pieza clave para la final el domingo 19 de julio que reúne a España y Argentina en la final de la Copa del Mundo. Cucurella ha sido viral ultimamente en redes por mencionar que se retiraría de la selección si España sale campeona.

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