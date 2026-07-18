La Personería de Manizales reporta hallazgos por irregularidades del PAE en 16 colegios públicos

Manizales

La Personería de Manizales reporta hallazgos en 16 instituciones educativas y en las bodegas destinadas para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de los cuales advirtieron que el gramaje de proteína era irregular en 9 planteles educativos, así como los problemas que había en la refrigeración de cárnicos.

Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales, manifiesta que “iniciamos un proceso preventivo que tiene como finalidad monitorear, permanentemente, las condiciones en las que opera el Programa de Alimentación Escolar en Manizales. Es por esto que desde la Delegada de Derechos Humanos expedimos un informe parcial de la situación que habíamos advertido en 16 instituciones educativas y un centro de acopio para la operación del PAE. Dentro de esas observaciones, encontramos deficiencias en materia de gramaje de proteína, en 9 colegios oficiales no se cumplía el porcentaje de acuerdo a lo estipulado en la minuta”.

Agrega que compulsaron copias a los entes de control para intensificar las inspecciones y vigilancia en las instituciones de la ciudad. Además, expidieron una circular con indicaciones de los responsables y obligaciones de cada uno de los actores del sistema, “esto es de los comités de alimentación escolar, de los rectores, de la supervisión del contrato, Secretaría de Educación, Unidad de Alimentos Para Aprender e instituciones que forman parte de la garantía en la prestación de este importante programa para nuestros niños y niñas”, complementa el Personero de Manizales.

A pesar de haber visitado nuevamente aquellos establecimientos educativos y las bodegas, el representante del ministerio público indica que las dificultades persisten en el gramaje y las raciones de frutas servidas a los estudiantes, aunque también hay aspectos que se han mejorado en las instituciones.

“Los protocolos de disposición de alimentos no están en condiciones aptas para consumo, se adoptó un protocolo para retirarlos del sitio, etiquetarlos y prevenir que estos alimentos no sean trasladados a instituciones educativas. Asimismo, los contenedores para el traslado de la comida fueron retirados, adquirieron unos nuevos con control de temperatura. Ahora los planteles cuentan con grameras para servir correctamente las porciones a los estudiantes”, señala Osorio Gallo.

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Añade que el gramaje de frutas aún no se cumple porque en un colegio oficial contaron 800 raciones, revisaron 80 porciones e identificaron que cerca del 40 % no cumplían con las condiciones plasmadas en la minuta.

El primer informe consolidado parcial se publicó el pasado 22 de abril y el segundo informe se emitirá en las próximas semanas mientras que integrantes de la personería visitan los colegios públicos de la ciudad de Manizales.