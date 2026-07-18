Personería de Manizales formula pliego de cargos a Lady Yanery Hincapié, exsecretaria de Deporte

Manizales

La formulación de pliego de cargos que hace la Personería de Manizales es contra la ex secretaria de Deportes, Lady Yanery Hincapié Rozo, por presuntas irregularidades en el inicio de la ejecución del contrato de obra de remodelación del coliseo mayor Jorge Arango Uribe durante la administración pasada.

Al parecer, la ex jefa de la cartera municipal permitió que la ejecución contractual arrancará sin aprobar las pólizas que exige la ley. Marchie Alejandra Gómez Ramírez, personera delegada para la Instrucción Disciplinaria, reporta el caso.

“En el momento, la entonces Secretaria de Deportes, como ordenadora del gasto, presuntamente, permitió el inicio de la ejecución contractual sin que se hubieran aprobado, previamente, las garantías y las pólizas que la ley exige para dar inicio a este tipo de contratos. El proceso disciplinario está dividido en dos etapas. La primera es la instrucción y con el pliego de cargos culmina la misma y ahora empieza la etapa de juzgamiento”.

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En la etapa de juzgamiento se estudian las pruebas recopiladas para conocer si la exfuncionaria incurrió o no en una falta, después se tomará la decisión final, la cual podría ser una sanción absolutoria o sancionatoria.

“Calificamos la decisión como falta gravísima porque los hechos investigados pueden representar un incumplimiento a las normas y a los principios que deben cumplir todos los servidores públicos”, concluye la personera delegada.