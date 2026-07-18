En Quindío, ofrecen 20 millones de recompensa por información de autores de homicidio de exconcejal

Armenia

En el Quindío, ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa para quien de información sobre los responsables del asesinato con arma de fuego de un exconcejal en pleno parque del municipio de Circasia.

En un consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña Sierra, el secretario del Interior encargado del Quindío, Jaider Alexander Hidalgo González, participó junto a la comandante encargada de la Policía Quindío, teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda, y demás autoridades, para definir acciones frente al homicidio del exconcejal y comerciante Carlos Andrés Sierra Cortés.

Como resultado del consejo, se anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información veraz y verificable que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen, ocurrido el 17 de julio en el parque principal de Circasia.

Más información Asesinan al exconcejal Carlos Andrés Sierra en parque del municipio de Circasia en el Quindío

El secretario del interior encargado, Jaider Alexander Hidalgo

Desde el gobierno departamental lamentamos profundamente la situación que enluta el municipio de Circasia. Acompañamos al alcalde de este municipio con esta situación y enviamos un saludo de solidaridad a la familia.

Asimismo, acompañamos a la máxima autoridad del municipio con una articulación que llega a la suma de hasta 20 millones de pesos a quienes nos ayuden a conducir y la captura eficiente de las personas que llevaron a cabo este hecho delictivo.

Cortesía Gobernación del Quindío

La comandante encargada de la Policía Quindío, teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda

La Policía Nacional de manera articulada la Gobernación del Quindío, el municipio de Circasia y todas nuestras capacidades institucionales se pondrán a trabajar día y noche con el fin de lograr la judicialización, la ubicación y captura de los actores intelectuales y materiales de este hecho.

Agradecemos cualquier tipo de información que nos permita fortalecer este proceso investigativo llamando a la línea de emergencia 123 donde nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para que de manera reservada y confidencialidad podamos recepcionar esta información que nos permita articular y fortalecer esos procesos investigativos.

Otro homicidio en el Quindío

En el municipio de La Tebaida en el barrio La Estación sector de la antigua estación del tren, fue asesinado un hombre identificado como Óscar Valencia Cardona de 33 años de edad conocido como alias “Caleño”, esta persona presentaba un golpe en la cabeza.

La víctima según la Policía sería un dinamizador de sustancias estupefacientes en el sector y tenía registros por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado.