Prográmese con “La Noche Embajadora”, Millonarios vs Colo-Colo: Fecha y hora del amistoso

Millonarios vivirá una noche especial cuando reciba a Colo-Colo de Chile en el estadio El Campín para disputar la “Noche Embajadora”, un evento organizado para conmemorar los 80 años de historia de una de las instituciones más importantes del fútbol colombiano. Más allá del compromiso amistoso, el club preparó una jornada cargada de actividades para homenajear su legado y presentar oficialmente el equipo que afrontará la Liga colombiana 2026-II.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos llega a este compromiso tras completar cerca de un mes de pretemporada. Los trabajos comenzaron el pasado 16 de junio con los exámenes médicos y, posteriormente, el plantel realizó diferentes sesiones físicas y tácticas para preparar el segundo semestre de la temporada.

Como parte de esa preparación, Millonarios disputó dos compromisos amistosos frente a Tigres, dejando un balance de una victoria y un empate. El primer encuentro terminó con triunfo 3-0 para el Embajador, mientras que el segundo finalizó 2-2, permitiendo al cuerpo técnico evaluar distintas variantes y darle minutos a gran parte de la plantilla.

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Después de esos partidos, el equipo viajó a Perú para enfrentar a Universitario en el estadio Monumental de Lima. Allí, Millonarios cayó 2-0, en un compromiso que dejó como principal novedad el regreso de Daniel Ruiz y el debut de los dos nuevos refuerzos del club, James Aguirre y Francisco Chaverra, quienes ingresaron al minuto 65 del encuentro.

Ahora, el amistoso frente a Colo-Colo será la última prueba antes del inicio oficial de la Liga colombiana 2026-II, permitiéndole a Fabián Bustos ajustar los últimos detalles futbolísticos y definir la base del equipo que buscará ser protagonista durante el semestre.

Así será el itinerario del evento

Además del partido, la institución preparó una programación especial para celebrar su aniversario número 80. Las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 p.m., una hora más tarde se realizará la presentación oficial de la plantilla para el segundo semestre y posteriormente se llevará a cabo la presentación musical de The Mills. El compromiso entre Millonarios y Colo-Colo comenzará a las 6:00 p.m., seguido por un espectáculo de medio tiempo, mientras que el cierre del evento está previsto para las 8:00 p.m.

3:00 P.M: Apertura de puertas

4:00 P.M: Presentación de la plantilla 2026-II

4:30 P.M: Presentación de The Mills

6:00 P.M: Partido amistoso vs Colo-Colo

6:48 P.M: Show de medio tiempo

8:00 P.M: Final del evento

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¿Cuánto vale la boleta para este partido?

En cuanto a la boletería, los abonados de la Liga colombiana 2026-I tendrán un 10 % de descuento para asistir al evento. Los precios de las entradas oscilan entre los 50.000 y los 154.000 pesos colombianos, dependiendo de la localidad escogida.

La “Noche Embajadora” será mucho más que un partido amistoso. Representará el reencuentro entre Millonarios y su hinchada para celebrar ocho décadas de historia, presentar oficialmente el equipo de la temporada 2026-II y rendir homenaje a uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

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