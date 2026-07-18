La Defensoría llama a implementar la ley que modifica las penas de los delitos de reclutamiento

Bogotá

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que implemente de manera integral la ley que modifica las penas de los delitos de reclutamiento de menores de edad en Colombia.

Con esta ley se fortalecen las medidas para prevenir su ocurrencia y se incorporan nuevas acciones para robustecer la respuesta institucional frente a casos de reclutamiento. Además, la norma establece que, cuando la Defensoría del Pueblo identifique escenarios de riesgo de reclutamiento de menores los programas que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes deberán priorizar obligatoriamente los territorios señalados.

Para la Defensoría la firma de la ley constituye apenas el primer paso porque el verdadero reto será su implementación, por eso le pide al gobierno entrante de Abelardo de la Esperilla que priorice la aplicación de esta norma con la creación y puesta en funcionamiento del Equipo Nacional de Acción Inmediata, la implementación del Observatorio Nacional de Reclutamiento, la adopción del protocolo para la prevención y bloqueo de contenidos digitales asociados al reclutamiento, la puesta en marcha de una estrategia preventiva para la protección de los menores, y desarrollar un plan de fortalecimiento de la infraestructura, planta docente, y la identificación y delimitación de escuelas, priorizando los municipios en riesgo de reclutamiento.

Para esta entidad la prevención no puede limitarse a la reacción institucional una vez consumada la vulneración de derechos. La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para los menores y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento en Colombia.

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