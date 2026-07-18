Gobierno a Gobernación de Antioquia: no hay retrasos por equipos electromecánicos en Túnel del Toyo

TRANSPORTE

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), respondió a los cuestionamientos sobre el avance del Túnel del Toyo y aseguró que el contrato para el suministro e instalación de los equipos electromecánicos se ejecuta conforme al cronograma previsto.

El tema lo salió a aclarar el Gobierno luego de que la Gobernación de Antioquia hiciera dichas afirmaciones, en el marco de la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella el 20 de julio.

La entidad explicó que los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, protección contra incendios y los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) solo podrán instalarse una vez las obras civiles, a cargo de la Gobernación de Antioquia, hayan sido terminadas, certificadas y entregadas oficialmente.

Por ello, Invías rechazó las afirmaciones según las cuales el proyecto no ha entrado en funcionamiento por la ausencia de estos equipos o que ya se habría materializado un riesgo contractual.

“La condición que hoy impide su instalación es que las obras civiles a cargo de la Gobernación aún no han concluido ni han sido recibidas oficialmente. Así como tampoco es correcta la afirmación de que “ya se materializó el riesgo”. El verdadero riesgo —el que sí produciría un detrimento patrimonial— sería instalarlos prematuramente en un entorno de obra civil", indicó la entidad.

Avance de la obras

En cuanto al avance de la obra, el Gobierno informó que el Tramo 1 ya registra el 100 % de ejecución física, aunque aún está pendiente el proceso de certificación y entrega formal.

El Tramo 2 presenta un avance cercano al 80 % y mantiene pendientes obras determinantes, por lo que la culminación de las obras en abril de 2027.

Por último, el Gobierno indicó que el cierre financiero del proyecto aún depende del desembolso de más de $1,69 billones correspondientes a aportes de la Gobernación de Antioquia y del Distrito de Medellín.

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