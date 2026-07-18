Estados Unidos lanza su séptima noche de bombardeos e Irán contrataca

Estados Unidos bombardeó Irán por séptima noche consecutiva y Teherán respondió nuevamente este sábado con ataques contra objetivos en Jordania, Kuwait y Baréin, tras amenazar con pasar a una “ofensiva total”.

Un mes después de la firma el 17 de junio de un marco de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que se suponía que daría pie a negociaciones de paz, la escalada continúa en todo Oriente Medio con escaramuzas diarias e incidentes marítimos.

El Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) afirmó haber atacado durante la noche “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y recursos marítimos” en Irán, sin mencionar objetivos civiles.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur iraní, anunciaron que los bombardeos causaron al menos tres muertos y ocho heridos, y que habían tenido como objetivo dos puentes y un túnel, según la agencia oficial IRNA.

Ese mismo medio reportó que Washington atacó las ciudades de Ahvaz y Bushehr (suroeste), Bandar Abás, la isla de Qeshm, Lar, Darab (sur) y Yazd (centro).

En respuesta, el ejército iraní, citado por la televisión estatal, afirmó haber atacado el campamento militar de Al Adiri y la base de Ali Al Salem en Kuwait, la instalación aérea de Al-Azraq en Jordania y la de Sheikh Isa en Baréin.

Las fuerzas de la república islámica culpan recurrentemente al ejército estadounidense de atacar su territorio desde esos sitios.

Jordania y Kuwait atacados

“Nuestras defensas aéreas interceptaron y derribaron 10 misiles iraníes dirigidos contra el territorio del Reino”, los cuales no causaron víctimas ni daños, indicó, por su parte, un funcionario del Estado Mayor jordano.

En Kuwait, el ejército informó que se enfrentó a “ataques de drones hostiles”. Las sirenas de alerta aérea también sonaron en Baréin, anunció su Ministerio del Interior.

El asesor militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezai, había amenazado el viernes con entrar en una “fase de ofensiva total” si los bombardeos estadounidenses se prolongaban más allá de “dos-tres días”.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, advirtieron también que las ofensivas “continuarán hasta que se restablezca la calma en la costa sur y en el estrecho de Ormuz”, vía mundial clave para los hidrocarburos que fue prácticamente paralizada de nuevo esta semana por Irán.

En represalia, Estados Unidos reimpuso su bloqueo a los puertos iraníes.