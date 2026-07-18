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18 jul 2026 Actualizado 12:14

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Policía del Atlántico desplegará 71 uniformados para reforzar seguridad vial durante puente festivo

Los controles se concentrarán en los principales corredores del departamento, con puestos de prevención, regulación del tránsito, pruebas de embriaguez y campañas.

La Policía realizando controles viales. Foto: DEATA.

La Policía realizando controles viales. Foto: DEATA.

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El Departamento de Policía Atlántico anunció el despliegue de 71 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para reforzar la seguridad y la movilidad en las principales vías del departamento durante el puente festivo por la conmemoración del Día de la Independencia.

El operativo estará enfocado en corredores estratégicos como la Vía al Mar, la Vía Oriental y otras carreteras nacionales, donde los agentes realizarán labores de regulación del tránsito, acompañamiento a los viajeros y acciones preventivas para reducir la accidentalidad.

Como parte del dispositivo, las autoridades instalarán siete áreas de prevención y control en puntos estratégicos. Allí se efectuarán controles de velocidad, verificación de la documentación de los conductores, pruebas de embriaguez y campañas de sensibilización sobre el cumplimiento de las normas de tránsito.

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Llamado a la ciudadanía

El comandante (e) del Departamento de Policía Atlántico, teniente coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, hizo un llamado a conductores, motociclistas, ciclistas, pasajeros y peatones para que adopten conductas responsables durante sus desplazamientos.

“Invitamos a todos los actores viales a sumarse a la campaña ‘No más excusas en la vía’, respetando las normas de tránsito, evitando conducir bajo los efectos del alcohol, utilizando los elementos de seguridad y verificando el estado técnico-mecánico de los vehículos antes de viajar”, expresó el oficial.

La Policía del Atlántico señaló que estas acciones buscan garantizar una movilidad segura durante el puente festivo, proteger la vida de los usuarios de las vías y prevenir siniestros en las carreteras del departamento.

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