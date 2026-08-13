Las 100 empresas más grandes del Magdalena movieron $14,87 billones en 2025

Las 100 empresas más grandes del Magdalena generaron $14,87 billones en ingresos durante 2025. Foto: Cámara de Comercio

Las principales empresas del Magdalena cerraron 2025 con ingresos operacionales por $14,87 billones, de acuerdo con un análisis presentado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, que examinó el comportamiento financiero, sectorial y territorial de las 100 compañías más grandes del departamento.

El estudio, elaborado por el Equipo de Estudios Económicos de la entidad, también encontró que estas empresas acumularon activos por $14,23 billones, un patrimonio de $6,68 billones y una utilidad neta de $1,01 billones durante el año pasado.

Uno de los aspectos que más resalta el informe es la concentración de la actividad empresarial. Las diez compañías con mayores ingresos concentraron el 61,38 % del total registrado por las 100 empresas analizadas, lo que evidencia el peso que tienen las grandes sociedades dentro de la economía formal del Magdalena.

Santa Marta concentra la actividad empresarial

El análisis muestra además una marcada concentración territorial.

Santa Marta reúne 92 de las 100 empresas incluidas en el estudio, cuyos ingresos alcanzaron aproximadamente $14,05 billones, equivalentes al 94,48 % del total.

Ciénaga aparece en segundo lugar, aunque con una participación considerablemente menor: concentra tres empresas que representan el 2,13 % de los ingresos operacionales registrados en el análisis.

Para la Cámara de Comercio, estos resultados también plantean el desafío de avanzar hacia una mayor diversificación territorial de la actividad productiva y generar condiciones que permitan que otras zonas del departamento incrementen su participación en la economía empresarial.

Comercio e industria lideran

Por sectores, el comercio y la industria manufacturera son los principales motores entre las empresas analizadas. En conjunto, ambas actividades representan el 77,99 % de los ingresos de las compañías incluidas en el estudio.

El panorama empresarial del Magdalena también está marcado por actividades como el comercio automotor, las cadenas agroindustriales, la producción de banano, los aceites y grasas, los servicios públicos, la construcción, el transporte y la logística relacionada con la actividad portuaria.

Para Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, los resultados permiten identificar tanto la fortaleza de algunas compañías como los desafíos que enfrenta el tejido empresarial del departamento.

“El gran reto es lograr que más empresas medianas crezcan, generen mayor valor agregado, amplíen sus mercados y avancen hacia procesos de internacionalización”, señaló Jaramillo.

El dirigente gremial sostuvo que la competitividad del Magdalena no depende únicamente de contar con grandes compañías, sino también de consolidar una base empresarial más diversa y productiva, con capacidad para aprovechar nuevas oportunidades de inversión y ampliar su presencia en otros mercados.

En ese sentido, el estudio plantea como retos el crecimiento de las empresas medianas, la generación de mayor valor agregado, la atracción de inversión y el fortalecimiento de los procesos de internacionalización.

El informe fue construido a partir de la información financiera correspondiente al año fiscal 2025, reportada por las sociedades a la Superintendencia de Sociedades.

Los datos utilizados tuvieron como fecha de recepción el 25 de mayo de 2026 y hacen parte de la información publicada en el reporte de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.