Solicitan inspección a empresa de servicios públicos de aseo ante situación sanitaria en Santa Marta

Santa Marta

La comunidad, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su inconformismo ante la situación que se presenta en la ciudad relacionada con el manejo de las basuras. Lo que llevó a solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una inspección a la empresa Atesa, con el propósito de revisar las condiciones en las que se viene desarrollando la operación y establecer posibles responsabilidades frente a las dificultades que afectan a la ciudad.

“Mientras Santa Marta se ahoga en basuras, la gerente de Atesa no asistió al debate al que fue citada para responder por una crisis que afecta directamente a los samarios. La ciudadanía merece respuestas y las autoridades competentes deben actuar”, señaló el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández.

Dejó claro, además, que la solución a las dificultades de los servicios públicos no pasa por privatizar ESSMAR. “ESSMAR pertenece a los samarios y debe seguir siendo pública. Lo que necesitamos es una empresa bien administrada, con eficiencia, transparencia y capacidad para ejecutar los recursos que permitan solucionar problemas históricos como el desabastecimiento de agua”, sostuvo.

La solicitud busca que las autoridades competentes adopten medidas para mejorar el servicio y evitar que la problemática continúe afectando a los samarios.

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