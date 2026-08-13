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13 ago 2026 Actualizado 14:32

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Solicitan inspección a empresa de servicios públicos de aseo ante situación sanitaria en Santa Marta

La solicitud busca que las autoridades competentes adopten medidas para mejorar el servicio y evitar que la problemática continúe afectando a los samarios.

Solicitan inspección a empresa de servicios públicos de aseo ante situación sanitaria en Santa Marta/ Cortesía

Solicitan inspección a empresa de servicios públicos de aseo ante situación sanitaria en Santa Marta/ Cortesía(Thot)

Solicitan inspección a empresa de servicios públicos de aseo ante situación sanitaria en Santa Marta/ Cortesía
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La comunidad, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su inconformismo ante la situación que se presenta en la ciudad relacionada con el manejo de las basuras. Lo que llevó a solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una inspección a la empresa Atesa, con el propósito de revisar las condiciones en las que se viene desarrollando la operación y establecer posibles responsabilidades frente a las dificultades que afectan a la ciudad.

“Mientras Santa Marta se ahoga en basuras, la gerente de Atesa no asistió al debate al que fue citada para responder por una crisis que afecta directamente a los samarios. La ciudadanía merece respuestas y las autoridades competentes deben actuar”, señaló el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández.

Dejó claro, además, que la solución a las dificultades de los servicios públicos no pasa por privatizar ESSMAR. “ESSMAR pertenece a los samarios y debe seguir siendo pública. Lo que necesitamos es una empresa bien administrada, con eficiencia, transparencia y capacidad para ejecutar los recursos que permitan solucionar problemas históricos como el desabastecimiento de agua”, sostuvo.

La solicitud busca que las autoridades competentes adopten medidas para mejorar el servicio y evitar que la problemática continúe afectando a los samarios.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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