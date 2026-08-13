Tigresas del Magdalena se suman a la jornada de ayudas a damnificados por el terremoto

Santa Marta

Santa Marta y el Magdalena continua con la campaña de donaciones a los damnificados por el terremoto en Colombia. La iniciativa busca recolectar diferentes tipos de ayudas para atender las necesidades de las familias que atraviesan dificultades a causa de la emergencia.

A través de la fundación Tigresas Moviéndose con el Corazón liderada por la primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda se gestionan las ayudas para quienes más lo necesitan. El centro de acopio se encuentra ubicado en la iglesia Amor en Acción, calle 30 # 6-69, en Santa Marta, donde se reciben las ayudas que posteriormente serán destinadas a los damnificados.

Qué pueden donar:

Agua potable y bebidas de hidratación

Arroz

Aceite

Pasta de toda clase

Lenteja, garbanzo, fríjol, arveja

Alimentos enlatados

Harina de maíz y trigo

Panela, chocolate

Frutos secos

Avenas, coladas, cereales, galletas

Leche en polvo

Leche liquida

Alimentos listos para consumo

Leche de formula y alimentos infantiles

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Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar apoyando la campaña y convertir la solidaridad de los habitantes del Magdalena en asistencia concreta para las familias afectadas.