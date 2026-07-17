Tres uniformados de la Policía serán enviados a la cárcel en Cauca por actividades de hurto

El Tambo - Cauca

Un mayor, dos patrulleras de la Policía y un civil serán enviados a la cárcel en el Cauca. Ángelo Leonardo Hernández, Diana Leitón y Tatiana Joaqui son señalados por la Fiscalía de participar en actividades relacionadas con el hurto de motocicletas en la estación del municipio de El Tambo.

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Las investigaciones señalan que entre enero y febrero de 2026, los uniformados recuperaron los automotores en el sector de Río Blanco, sobre la Vía Panamericana. Posteriormente omitieron los registros de ingreso y facilitaron el acceso de personas para retirar las motocicletas del parqueadero.

Para la Fiscalía, el mayor Hernández como oficial presuntamente “generó las omisiones en los registros” y habría permitido en momentos distintos que particulares “extrajeran las motocicletas”.

La Patrullera Leitón habría realizado la incautación de los vehículos, pero no “informó el resultado” y al parecer “coordinó la sustracción” en complicidad de un civil identificado como Yesid Castro.

Entre tanto, la uniformada Joaquí, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como secretaria, es señalada de “favorecer el ingreso de personal externo a la institución”.

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Los implicados fueron capturados por agentes del CTI y de la Policía Nacional en las ciudades de Popayán y Tunja.

El ente acusador les imputó cargos por prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron cargos; sin embargo, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres uniformados y el civil permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.