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11 ago 2026 Actualizado 09:52

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Popayán

La Policía de Popayán inició recolección de ayudas para damnificados del sismo en el país

Se trata de la campaña ‘Únete Cauca’ que tiene como objetivo recolectar alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y alimentos para mascotas.

Campaña de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto en el país. Crédito: Policía Nacional.

Campaña de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto en el país. Crédito: Policía Nacional.

Campaña de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto en el país. Crédito: Policía Nacional.
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Popayán - Cauca

La Policía Nacional en Popayán puso en marcha la campaña ‘Únete Cauca’ que junto con la Asamblea Departamental y el sector privado busca recolectar ayudas que serán entregadas a las familias damnificadas por el sismo de 7,4 grados que afectó al Chocó, Valle del Cauca y el eje cafetero.

Los aportes serán recibidos en las instalaciones de la Asamblea Departamental, en el centro de la capital caucana, definidas como punto de acopio. Allí se reciben alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y alimentos para mascotas.

La información relacionada con la campaña y la entrega de las ayudas humanitarias puede ser consultada en las líneas habilitadas por la Policía Metropolitana de Popayán 310 624 1453 y 320 302 5725.

Las donaciones serán clasificadas y trasladadas a las comunidades más afectadas del país.

Los organizadores invitaron a payanese y caucanos a sumarse a esta iniciativa humanitaria.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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