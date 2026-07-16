El Ejército Nacional rescató en el Cauca a un conductor secuestrado por delincuentes en el Valle

Al liberado se le brindó el acompañamiento necesario hasta entablar la denuncia respectiva por el delito de secuestro ante la Fiscalía. Crédito: Ejército Nacional.

Padilla - Cauca

En Padilla Cauca recuperaron a un conductor víctima de secuestro. La Brigada 29 del Ejército ubicó al transportador de carga en verada El Chamizo luego de ser plagiado por delincuentes en el Valle del Cauca y lo pusieron en libertad sano y salvo.

Además de cortar las cadenas del secuestro, las tropas evitaron un homicidio. El Ejército señaló, con información preliminar, que “los captores trasladaron al plagiado hasta zona rural con la intensión de asesinarlo”.

La reacción y el despliegue de los uniformados en el territorio de Padilla también posibilitó la recuperación del automotor de carga que había sido hurtado por los delincuentes, que, al parecer, pertenecerían a un grupo armado ilegal y que se dieron a la fuga.

Una motocicleta que los secuestradores utilizaban para movilizarse por el territorio fue incautada.

En medio de los hechos y cerca de la zona de la liberación, el Ejército reportó el “hallazgo del cuerpo de una persona” que no pudo ser identificado porque la población del sector “impidió que se realizara la verificación y los actos urgentes de la Policía Judicial”. Esa muerte aún es materia de investigación.

Entre tanto, al liberado se le brindó el acompañamiento necesario hasta entablar la denuncia respectiva por el delito de secuestro ante la Fiscalía y el restablecimiento de sus derechos.

Tras esta liberación en el norte del Cauca del transportador y de una comerciante en el sur de la región; las autoridades continúan implementando capacidades y desarrollando esfuerzos para lograr el regreso a la libertad de las personas secuestradas, incluida una mujer en el municipio de Timbío y las ocho personas plagiadas en la costa pacífica caucana.