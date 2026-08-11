En las últimas 24 horas se registraron cinco emisiones de ceniza en el volcán Puracé del Cauca

Puracé - Cauca

El Volcán Puracé del Cauca emitió cinco columnas de ceniza en las últimas 24 horas. La alerta naranja se mantiene como consecuencia de los cambios presentados en la cadena volcánica Los Coconucos.

Las últimas columnas del material volcánico percibidas alcanzaron hasta 700 metros de altura sobre el cráter.

Las comunidades de las veredas Cristales y Alto Anambío, que hacen parte del área de influencia, reportaron avistamiento de la ceniza y denunciaron que el fenómeno viene generando afectaciones para la salud humana y los cultivos.

El Servicio Geológico resaltó que el volcán continúa registrando niveles de actividad superiores a los habituales monitoreados, además de “concentraciones elevadas de gases volcánicos”.

De igual manera, explicó que el movimiento telúrico de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, “no tiene relación con la actividad del volcán Puracé y no generó cambios adicionales en su comportamiento”.

En el volcán Puracé la alerta Naranja continúa vigente.