Secuestran a los padres de un excandidato a la Alcaldía de Timbío; es el segundo caso en una semana. Foto: Suministrada

Timbío, Cauca

Dos adultos mayores fueron secuestrados en el municipio de Timbío, sur del Cauca, en un nuevo hecho que genera preocupación por el aumento de este delito en esta zona del departamento.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, padres del reconocido empresario, dirigente del Partido Conservador y excandidato a la Alcaldía de Timbío, Miller Hermosa.

De acuerdo con la Policía Nacional, la pareja se encontraba en su lugar de residencia, ubicado en el barrio Siglo XXI, cuando varios hombres armados llegaron al lugar y los privaron de la libertad, para luego huir con rumbo desconocido.

Tras conocerse el caso, el GAULA de la Policía activó los protocolos de búsqueda y, junto con la SIJIN, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores investigativas para establecer lo ocurrido, ubicar a los responsables y lograr la liberación de las víctimas.

La Administración Municipal de Timbío expresó su solidaridad con la familia y aseguró que acompañará las acciones adelantadas por las autoridades para lograr el regreso de los adultos mayores.

Además, pidió a la comunidad actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información que pueda afectar el desarrollo de la investigación.

Por su parte, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó este hecho que vulnera la libertad de los caucanos y pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el departamento.

“Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Defensa para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y desplegar todas las capacidades operativas e investigativas que permitan capturar y judicializar con celeridad a los responsables”, manifestó el mandatario.

El gobernador agregó que “la población civil, especialmente las mujeres, los adultos mayores y quienes son ajenos al conflicto, no puede seguir pagando las consecuencias de la criminalidad”.

Este es el segundo secuestro registrado en menos de una semana en Timbío.

El primero corresponde al caso de la comerciante Sonia Sarmiento, quien fue raptada por hombres armados cuando se encontraba en su establecimiento comercial, ubicado en la vía que comunica a Popayán con Timbío.

Hasta el momento, su paradero continúa siendo desconocido.