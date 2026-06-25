Henry lanza una dura advertencia a Portugal de cara al juego contra Colombia por el Mundial

Un empate le basta a Colombia para asegurar el primer lugar de su zona. Portugal es una de las favoritas, pese a su discreto arranque ante RD Congo, pero luego se reivindicó con la goleada a Uzbekistán. Ahora, el panorama es claro para los dirigidos por Roberto Martínez guiados por su capitán Cristiano Ronaldo.

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“Colombia será más difícil”

Así definió Henry en FOX lo que le espera a Portugal este sábado en Miami cuando enfrente a Colombia. La selección que más busca el arco en el Grupo K y la que lidera con 6 puntos tras sus dos primeras victorias.

Portugal ha sido cuestionado en este Mundial, pero luego de la goleada a Uzbekistán cambió el panorama y Thierry fue uno de los que avisó que las críticas eran apresuradas, pero dejó claro que el rival más difícil es Colombia y que deben cuidarse de los contragolpes.

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“¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? (comparando lo que hicieron ante Uzbekistán). Será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Serán un rival complicado, hay que lidiar con los contraataques colombianos“, comentó el exjugador francés.

Henry también aprovechó para elogiar lo hecho por Cristiano, quien marcó doblete y dio detalles sobre lo que sus compañeros deben hacer para que tenga más opciones de gol este sábado frente a Colombia.

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“Hay que alimentar al ‘grandulón’. Hablé de desmarques, de atacar el primer palo, que él hizo y marcó. Si alimentas a este hombre y haces esos desmarques, sí, marca. Me encantó lo que hizo en el tiro libre, sorprendió a todos, es un jugador de equipo, así es como se lidera un equipo”, agregó Henry.

Cristiano también avisó que, será duro jugar contra Colombia, pero el objetivo que era pasar se consiguió, aunque quieren terminar primeros.

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