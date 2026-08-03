¿Por qué el MinDefensa Pedro Sánchez no estuvo en el desfile militar del 20 de julio? Esto reveló

En entrevista con Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los motivos que lo llevaron a ausentarse del desfile militar del pasado 20 de julio.

Cabe recordar que esta ausencia generó especulaciones en distintos sectores de la opinión pública debido a que se trata de uno de los actos más importantes de la conmemoración de la Independencia de Colombia, el cual reúne a la cúpula del Gobierno, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Al respecto, el jefe de la cartera de Defensa confirmó que el pasado 14 de julio fue sometido a un procedimiento médico de alta complejidad que requería una recuperación prolongada. Por ese motivo, tuvo que permanecer varios días incapacitado.

“El 14 de julio tuve que someterme a un procedimiento médico que no daba espera. Fue un procedimiento quirúrgico bastante grande que requería una recuperación larga y solamente hasta hoy me pude reintegrar”, reveló el ministro.

Al mo9mento de su ausencia del desfile militar, el Gobierno había informado que Sánchez se encontraba con una licencia médica. Sin embargo, no se habían entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

No obstante, Sánchez explicó que, pese a su incapacidad, nunca dejó de atender los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa del país: “Eso no significa que, al estar excusado, estuviera desconectado. Estaba atento a todo lo que pasaba”. Además, una vez superó la etapa de recuperación, se reincorporó a sus funciones al frente del Ministerio de Defensa.

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