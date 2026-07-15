Hospital Serena del Mar suspende servicios a afiliados de Coosalud EPS, Nueva EPS Y Proteger EPS

Serena del Mar se consolida como pionera en Vivienda de Interés Social en la zona norte de Cartagena

El Hospital Serena del Mar informa a la opinión pública que, debido al incumplimiento reiterado de COOSALUD EPS, NUEVA EPS y PROTEGER EPS —antes Cajacopi— en sus obligaciones relacionadas con los servicios de salud prestados a sus afiliados, ha adoptado la decisión de suspender la prestación de servicios a usuarios de estas entidades, salvo en los casos de urgencias vitales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

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“Lamentamos tener que adoptar esta medida. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte de estas EPS impacta la sostenibilidad de la operación hospitalaria y limita la capacidad institucional para garantizar una atención oportuna, segura y adecuada a la comunidad.”

Para recibir orientación sobre su atención, los usuarios afiliados deberán consultar directamente con su EPS la red de prestadores habilitada y los canales oficiales dispuestos para su orientación.

“Reiteramos nuestro compromiso con Cartagena, la región Caribe y con una atención en salud responsable, sostenible, segura y centrada en el paciente.”