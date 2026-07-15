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15 jul 2026 Actualizado 22:03

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Hospital Serena del Mar suspende servicios a afiliados de Coosalud EPS, Nueva EPS Y Proteger EPS

La medida la toma el centro asistencial por la cartera morosa

Serena del Mar se consolida como pionera en Vivienda de Interés Social en la zona norte de Cartagena

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El Hospital Serena del Mar informa a la opinión pública que, debido al incumplimiento reiterado de COOSALUD EPS, NUEVA EPS y PROTEGER EPS —antes Cajacopi— en sus obligaciones relacionadas con los servicios de salud prestados a sus afiliados, ha adoptado la decisión de suspender la prestación de servicios a usuarios de estas entidades, salvo en los casos de urgencias vitales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

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“Lamentamos tener que adoptar esta medida. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte de estas EPS impacta la sostenibilidad de la operación hospitalaria y limita la capacidad institucional para garantizar una atención oportuna, segura y adecuada a la comunidad.”

Para recibir orientación sobre su atención, los usuarios afiliados deberán consultar directamente con su EPS la red de prestadores habilitada y los canales oficiales dispuestos para su orientación.

“Reiteramos nuestro compromiso con Cartagena, la región Caribe y con una atención en salud responsable, sostenible, segura y centrada en el paciente.”

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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