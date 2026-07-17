“No es responsabilidad de mi gobierno”:Petro sobre presión por aumento de demanda mundial de cocaína

El presidente colombiano Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, respondió a las declaraciones del subsecretario adjunto de Estados Unidos para América del Sur del Departamento de Estado, Luis Méndez, quien afirmó el miércoles pasado que la administración Trump aun no contempla retirar al presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones de la OFAC.

En contexto: Departamento de Estado: Casa Blanca no ha pedido ‘en este momento’ sacar a presidente Petro de Lista

Petro reaccionó exponiendo varios puntos con los que defiende su gestión contra el narcotráfico, y advierte las consecuencias que podrían llegar si Estados Unidos “impone la violencia a la política de erradicación de cultivos” y otorga beneficios jurídicos a narcotraficantes extraditados.

Según el presidente, la erradicación forzada es la causante del incremento de cultivos de uso ilícito. Específicamente, señaló al gobierno del presidente Iván Duque por esto.

“Mi gobierno ha incautado más de 3.300 toneladas de cocaína que es la mayor cifra de un gobierno en la historia de Colombia y suma más que los tres gobiernos anteriores”, dijo el jefe de Estado, defendiendo el trabajo de su gobierno en cuanto a incautación se refiere.

De acuerdo con sus palabras, este resultado “exitoso” de su política antinarcóticos, se da gracias a que no usó la violencia contra el campesinado. Sin embargo, destaca que extraditó “800 mafiosos de 38 nacionalidades” e impulsó la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos: “con el apoyo campesino ya va la disminución por 25.000 hectáreas”.

Gustavo Petro fue enfático en decir que la presión por el aumento de la demanda mundial de cocaína no es responsabilidad de su gobierno.

Petro lanza advertencias sobre la política antidrogas de Estados Unidos

En su publicación, el mandatario colombiano también advierte de las consecuencias de la política antidrogas del gobierno estadounidense de Donald Trump.

El presidente señaló que “si de nuevo el gobierno de EEUU le impone la violencia a la política de erradicación de cultivos, hará que se incremente la violencia en el país”, expresando su oposición a la erradicación forzosa.

Por otro lado, señaló que la justicia estadounidense estaría otorgando beneficios jurídicos a narcotraficantes extraditados por Colombia, a cambio de que no exporten cocaína a Estados Unidos.

Para Petro, rebajar sus penas o liberlarlos solo causaría que los narcos regresen a Colombia para matar a sus testaferros y exportar cocaína al resto del mundo, lo que generaría que “aumente el mercado mundial y el poder multinacional del narcotrafico, mientras la mafia cocainera en EEUU se traslada al Fentanilo, 30 veces más peligroso”.

¿Estados Unidos sacará a Petro de la lista OFAC?

Las declaraciones de Petro se dan en respuesta a las palabras conocidas esta semana del subsecretario Luis Méndez. Durante la audiencia ‘Colombia un Nuevo Comienzo’, Méndez respondió a la congresista María Elvira Salazar, quien preguntó “¿qué está aconsejando el Departamento de Estado al presidente que haga para permitir que el presidente Petro recupere su visa y sea eliminado de la lista de la OFAC?“

El subsecretario Méndez dijo que “la designación de la OFAC se maneja desde el Departamento del Tesoro, pero lo que sí puedo decirle es que el origen de esa designación se debió, como usted señaló, al fracaso de sus políticas antinarcóticos, las cuales impulsaron el cultivo y la producción de coca, dando pie a que llegara cocaína a los Estados Unidos que cobró la vida de ciudadanos estadounidenses”.

Por esto, según las palabras de Méndez, la Casa Blanca no ha pedido ‘en este momento’ sacar a presidente Petro de la lista.