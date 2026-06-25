Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5 % respecto a 2023
El 90% de la coca en Colombia se concentra en territorios con presencia histórica del ilícito desde hace una década.
Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5 % respecto a 2023
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El Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaron un nuevo informe sobre el monitoreo de cultivos de coca en el país: “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024”.
De acuerdo con las cifras reveladas, al 31 de diciembre de 2024, Colombia registró un área neta de 261.000 hectáreas sembradas con coca. Esto representa un incremento del 3,5 % respecto a 2023 (253.000 hectáreas).
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