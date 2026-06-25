Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jun 2026 Actualizado 15:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5 % respecto a 2023

El 90% de la coca en Colombia se concentra en territorios con presencia histórica del ilícito desde hace una década.

Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5 % respecto a 2023

Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5 % respecto a 2023

00:00:0001:05
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

M. José

J. Espinosa

Añadir Caracol Radio en Google

El Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaron un nuevo informe sobre el monitoreo de cultivos de coca en el país: “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024”.

De acuerdo con las cifras reveladas, al 31 de diciembre de 2024, Colombia registró un área neta de 261.000 hectáreas sembradas con coca. Esto representa un incremento del 3,5 % respecto a 2023 (253.000 hectáreas).

Noticia en desarrollo

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:05
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir