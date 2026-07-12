Incautan insumos para producir 70 toneladas de cocaína en la vía Bogotá–Villavicencio

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de un cargamento de insumos químicos que, según las autoridades, sería utilizado para la producción de cerca de 70 toneladas de clorhidrato de cocaína. El procedimiento se llevó a cabo en un parqueadero de camiones ubicado sobre la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.

Las autoridades ubicaron cuatro vehículos de carga en los que eran transportadas las sustancias químicas. Los insumos estaban distribuidos en canecas de 25 galones, costales y recipientes individuales, y tenían como destino el corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, Nariño, una zona donde históricamente han sido ubicados laboratorios para el procesamiento de cocaína.

Durante el operativo fueron incautados 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico. Estas sustancias son utilizadas en diferentes etapas del procesamiento de la pasta base hasta obtener clorhidrato de cocaína. De acuerdo con los cálculos de la Policía Antinarcóticos, el volumen del cargamento habría representado una afectación económica superior a los 300.000 millones de pesos para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Como resultado del procedimiento fueron capturados los cuatro conductores de los vehículos de carga, tres ciudadanos colombianos y un venezolano. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por los delitos relacionados con el transporte de sustancias químicas controladas.

Las autoridades señalaron que ahora avanzan las investigaciones para determinar qué organización criminal era la responsable del envío de estos insumos y establecer la ruta utilizada para abastecer laboratorios clandestinos dedicados a la producción de cocaína en el suroccidente del país.