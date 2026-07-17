Ataque sicarial en el suroriente de Pasto

Pasto-Nariño

Conmoción se registró en la tarde de este jueves en inmediaciones del parque Bolivar en la ciudad de Pasto, en donde dos sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones a un hombre que se encontraba conduciendo un vehículo y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La víctima recibió varios impactos de arma en su cuerpo y logró ser auxiliado rápidamente por un motociclista que se encontraba en el lugar y lo cargó hasta el Hospital Universitario departamental en donde recibió atención médica.

Según el informe preliminar el ciudadano afectado sufrió lesiones sin compromiso de órganos vitales, por lo que permanece en el centro asistencial en recuperación.

Las autoridades iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido. A través de las cámaras de seguridad de la zona se busca identificar a los atacantes, que escaparon en medio del tráfico que a esa hora usualmente se registra en este populoso sector de la ciudad.

Desde la Policía Nacional se hizo un llamado a los ciudadanos suministrar cualquier información que permita dar con los autores materiales e intelectuales del episodio violento.