Incendio ha arrasado más de seiscientas hectáreas de vegetación en Cumbitara

Cumbitara-Nariño

Se mantiene activo un incendio forestal que inició el pasado 8 de julio en los Andes Sotomayor y que se extendió hasta el municipio de Cumbitara. Según el reporte entregado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGRD las condiciones del terreno en la parte alta de las veredas Loma de Arroz y Aminda, en el corregimiento de Pisanda, dificultan las labores de control del incendio de mayor magnitud que enfrenta actualmente el departamento de Nariño.

Según la entidad esta última semana se han presentado al menos cinco incendios forestales, tres de los cuales permanecen activos en Cumbitara, La Cruz y Buesaco, mientras que los de La Unión y Taminango fueron liquidados.

El incendio registrado en Cumbitara ha consumido 646 hectáreas, la mayor afectación reportada hasta el momento en el departamento. En contraste, la conflagración presentada en Taminango, que alcanzó 601 hectáreas, fue extinguida gracias a la intervención de los organismos de respuesta.

La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres adelanta las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana para evaluar el empleo de un helicóptero equipado con sistema de descarga de agua. Esta alternativa permitiría intervenir sectores donde las pendientes, la vegetación y las condiciones geográficas limitan el ingreso por tierra.

El director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Gabriel Ocaña Aguirre, dio a conocer que la visita técnica permitió identificar los puntos de mayor complejidad y ajustar la estrategia operativa para respaldar las labores que desarrollan los cuerpos de bomberos.

El funcionario, además invitó a la ciudadanía a evitar las quemas, apagar completamente las fogatas y no arrojar colillas de cigarrillo ni materiales inflamables en áreas con cobertura vegetal, prácticas que incrementan el riesgo de incendios durante la temporada de altas temperaturas.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cumbitara, Carlos López, indicó que la emergencia completa diez días y señaló que las fuertes pendientes han dificultado el acceso a varios frentes del incendio, circunstancia que hace necesaria la evaluación del apoyo aéreo para llegar a los sectores de mayor riesgo.