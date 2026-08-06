Corpoturismo prevé la movilización de 6.500 pasajeros desde el muelle La Bodeguita

La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) se prepara para recibir a miles de visitantes y locales durante el puente festivo que, en Colombia, conmemora la Batalla de Boyacá. Para este fin de semana, comprendido entre el 7 y el 9 de agosto de 2026, la entidad proyecta que alrededor de 6.500 pasajeros zarparán desde el Muelle La Bodeguita para disfrutar de la zona insular y la bahía.

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Entre los planes más buscados para estos días de descanso se encuentran los pasadías hacia la zona insular, incluyendo Tierrabomba y las Islas del Rosario. Asimismo, el destino ofrece atractivas experiencias de navegación por la bahía de Cartagena, destacando los recorridos al atardecer (Sunset) y las tradicionales celebraciones a bordo, como la fiesta blanca.

“En esta recta final de la temporada turística de mitad de año, el muelle La Bodeguita despliega toda su capacidad logística y operativa para atender el zarpe seguro de más de 6.500 pasajeros proyectados para disfrutar de la zona insular de la ciudad. Extendemos una invitación muy especial a todos nuestros visitantes a adquirir sus planes directamente con los 62 operadores formales que tienen una excelente oferta en clubes de playa, transporte y pasadías; así como con los más de 8 operadores que permiten disfrutar de tardes y noches de alegría cartagenera mientras navegan por nuestra bahía”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Un zarpe seguro y articulado con las autoridades

Desde Corpoturismo es fundamental recalcar a ciudadanos y turistas que el muelle La Bodeguita es el único punto autorizado en la ciudad para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular.

Toda la operación del muelle se encuentra estrictamente articulada con la Capitanía de Puerto (Dimar), la Policía de Turismo, Guardacostas y demás autoridades competentes. Este trabajo interinstitucional garantiza que se cumplan todas las medidas de seguridad, orden y control marítimo, asegurando que cada viaje se convierta en una experiencia memorable y libre de contratiempos.

La Bodeguita: El puente entre el patrimonio y el mar

El Muelle La Bodeguita no es solo una infraestructura operativa, es un eje fundamental para la competitividad turística del destino. Su ubicación estratégica lo convierte en el punto de acceso ideal que conecta el patrimonio del Centro Histórico con la riqueza natural de la oferta marino-costera de Cartagena.

Corpoturismo reafirma su compromiso con el turismo responsable, formal y sostenible, garantizando que el flujo de pasajeros durante este puente festivo dinamice la economía local y eleve los estándares de calidad de la ciudad como el destino preferido de Colombia, que durante el primer semestre de 2026 superó los 3 millones de visitantes.