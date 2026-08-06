Estos municipios de Bolívar no tendrán luz entre el 10 al 16 de agosto

El equipo de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos en la infraestructura eléctrica en municipios de Bolívar entre el 10 al 16 de agosto, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad. Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del servicio eléctrico en:

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LUNES, 10 DE AGOSTO

CIRCUITO BOCAGRANDE 8 de 2:10 p. m. a 4:50 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 2 entre la calle 6 y la calle 7, sector Bocagrande.

CIRCUITO BOSQUE 2 de 8:45 a. m. a 2:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, diagonal 21d con transversal 53, Alto Bosque.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena desde la carrera 11a hasta la carrera 13 entre las calles 52a y 54 Torices sector San Pedro

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana y rural del municipio El Peñón: El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. Zona rural de El Banco: Cerrito, Vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITOS EL CARMEN 1 Y 3: de 8:00 a. m. a 2:30 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en El Carmen de Bolívar: calle 28a entre la carrera 33 y la carrera 34 sector El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena, Gambótico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero De Mayo, Urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio, San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo De Meza, Mamón De María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Central, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto De Dios, Los Ángeles, 8 De Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica, Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, Vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledaños a esta vía, San Rafael, La Esperanza, finca La India, Avícola La Palmera, El 25. San Jacinto: Arenas, Los Charquitos.

CIRCUITO EL CARMEN 2 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en El Carmen de Bolívar calle 2o con carrera 60: Las Palmas.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana del municipio de Hatillo De Loba, Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

CIRCUITO MAMONAL 10 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena Mamonal sectores: kilómetro 12 Carbot Colombia S.A. y vía Pasacaballo, Kilometro 11 Lamitechc S.A, Carrera 56 kilómetro 12, Calle 15 Con kilómetro 11.

CIRCUITO MANZANILLO 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena vía a Manzacillo sector Fix Sports Iza Rodriguez.

CIRCUITO SANTA ANA (MAGANGUÉ) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p.m., a 4:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

CIRCUITO SANTA ANA (MAGANGUE) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Santa Ana: San Fernando. Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

CIRCUITO TERNERA 7 de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 4:00 p.m., a 4:30 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena: San José de Los Campanos; Malibu II; Urbanización La Carolina; Urbanización Ciudad Jardín; Urbanización La Primavera II; Torres del Jardín; Urbanización La Primavera; Conjunto Manila y Alameda del Jardin.

CIRCUITO TERNERA 7 de 6:30 a. m. a 4:30 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, carrera 99b entre calle 39a hasta la calle 39e, San José de Los Campanos.

CIRCUITO ZAMBRANO 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana de Córdoba (Bolívar), San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito y Tacamocho.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, calle 35 con carrera 43, sector: Olaya.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena calle 29 entre carrera 47 y 48, Andalucía Calle Madrid.

MARTES, 11 DE AGOSTO

CIRCUITO BAYUNCA 3 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, Bayunca calle 10 desde carrera 4 hasta carrera 10 sector: barrio El Ceibal, Institución Educativa El Ceibal.

CIRCUITOS CALAMAR 1 Y CALAMAR 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR de 5:00 a. m. a 8:00 a. m., se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana y rural del municipio El Peñón: El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. El Banco: Cerrito, Vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITO GAMBOTE 4 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Arjona carrera 9 entre calle 12 y 14, sector: El Cementerio.

CIRCUITO CENTRO de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Magangué: Nueva Venecia, Si Se Puede, Sur, Buenos Aires, Giraldot, Proleca, Molino Arrovera Baracoa, La Albarrada, Centro Comercial Don Elias, Pesquera Bolívar.

CIRCUITO MAGANGUE 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

CIRCUITO PUERTO BADEL de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:30 p.m., a 6:00 p.m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Arjona, Puerto Badel Sector: Subestación Electrica de Puerto Badel.

CIRCUITO PUERTO BADEL de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Arjona, Puerto Badel, sectores: Loma Fresca calle 1 con carrera 6, calle principal sector La Clay, Estación de Bombeo de Agua, calle 7, sector El Tanque y El Pueblito.

CIRCUITO TERNERA 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p.m., a 6.00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 121 entre calles 22 y 29, Colegio El Rodeo, Abastos El Rodeo, Asadero El Rodeo, Droguería y Minimarket El Rodeo, Pizzeria Donde Toño, El Sena, sector El Rodeo.

CIRCUITO TERNERA 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, Parroquia Maria Reina de La Paz, desde calle 11a hasta la calle 16, El Rodeo, Polideportivo El Rodeo.

CIRCUITO ZAMBRANO 3 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en vía Zambrano - Plato Magdalena y sectores aledaños.

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO

CIRCUITO BAYUNCA 2 de 9:30 a. m. a 10:00 a. m. y de 5:00 p.m., a 5:30 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena: Palmarito, Rancho Grande, Villa Cristal, Loma Arena, La Aguadita, Pozo Arenal, La Europa – vía El Mar.

CIRCUITO BAYUNCA 2 de 9:30 a. m. a 5:30 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena: Arroyo Grande y sectores aledaños a este.

CIRCUITO CHAMBACÚ 3 de 6:00 a. m. a 4:30 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena: Avenida D. Lemaitre, Avenida Venezuela, Edificio Caja Agraria, Edificio Banco De Bogotá, Avenida D Lemaitre, hotel San Felipe, Calle Vicente García, Corporación Universitaria Rafael Núñez Cede 5, edificio Pasaje de La Moneda, calle 34 con carrera 7, Juan Valdez, edificio Rumie, Cine La Matuna, Parque Centenario, Calle San Agustín, edificio Caja Agraria, Edificio Citybank, edificio Banco Cafetero, edificio Badlisis, Calle Badillo, Edificio Concasa, Avenida Carlos Escallón, edificio Monroy, edificio Dekor, edificio Araujo, edificio Fernando Díaz, Centro Plazoleta Olímpica, Edificio Caja Agraria, American Broasted Chicken, edificio Gedeon, Centro Pasaje Lekler, Calle La Moneda, Banco de Occidente, Plaza de Los Coches, Centro Comercial Centenario, Edificio San José, Calle del Colegio, Edificio Nacional Magistratura, Calle Tripita y Media, Calle San Agustín, hotel Osh, Edificio Concasa, Portocarrero y Pasaje Núñez, Plazoleta Empresas Públicas, Avenida Venezuela - Centro Uno, Pasaje Dager, Carrera 14 Con Calle 35 y Chambacu y edificio Inteligente.

CIRCUITO GAMBOTE 5 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p.m., a 6:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Arjona: José María Córdoba, El Carmen, San Fernando, La Concordia, La Palma, La Plaza, Simón Bossa, Pozo Real, Bolívar, El Carito, Juan Pablo Ii, La Esperanza, San Roque, Emisora, La Estación, Ramón Herrera, El Mercado, Santa Lucia, Soplaviento, Buenos Aires, Las Cabras, Huerta El Tabi, Delicias, La Linea, El Remanso, Hacienda La Cachaca, Parcela Nuevo Horizontes, Finca Betania, Finca La Gloria, Finca Campo Alegre, Finca Vista Hermosa, Finca La Valentina, Vía Gambote - Arjona y sectores aledaños a esta vía, La María, fincas Tía Cande, Buenos Aires, La Cruz, Indupollo y Beatriz Helena.

CIRCUITO GAMBOTE 5 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Arjona: Santa Rosa De Lima, Las Brisas, El Porvenir y El Tanque.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono, Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán y El Torito.

CIRCUITO LN-556 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana y rural del municipio Pinillos. Magangué: Panceguita, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián Buena Vista, San José de Las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa De Las Flores, Mantequera y Santa Mónica. San Fernando: El Pozón y Pueblo Nuevo. Achí: Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces

CIRCUITO MAMONAL 9 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, carretera vía a Barú km 10, sector: La Caracola.

CIRCUITO MAMONAL 9 de 9:20 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, carrera 62 calle La Coquera sector: Santa Ana.

CIRCUITO TERNERA 13 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana del municipio de Turbana, Ballestas, El Polón, sectores aledaños variante a Mamonal Turbana, Variante Mamonal - Gambote, vía Ballestas - Turbana y sectores aledaños a esta vía.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena, entre transversal 72a y 71a con carreras 90 y 90a sector: barrio El Pozón, carrera 90a con transversal 70a.

CIRCUITO ZAMBRANO 2 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el fluido eléctrico en Zambrano, carrera 14 desde la calle 7 hasta la 11, El Amparo, calle 7 con carrera 14, calle 6 desde la carrera 10 hasta la carrera 14, sector: barrio el centro, calle 78 con carrera 10, sector: barrio La Esperanza, carrera 8 con calle 7, sector: Nueva Esperanza, calle 6 desde carrera 6 hasta la 10, calle 5 con carrera 3, sector: San José.

CIRCUITO ZAMBRANO 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Zambrano (Bolívar) carrera 17a con calle 18, sector: San Sebastián de Zambrano.

CIRCUITO LN-582 de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en zona urbana y rural de Morales, Simiti, Santa Rosa del Sur, San Pablo. Corregimientos Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas De San Luis, Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo, Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.

JUEVES 13 DE AGOSTO

CIRCUITO CALAMAR 1 Y CALAMAR 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana y rural del municipio El Peñón, El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. El Banco: Cerrito, Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITO GAMBOTE 6 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Arjona, barrio 5 de Noviembre: calle 56 desde carrera 44 hasta la 44a, carrera 44a con diagonal 57.

CIRCUITO GAMBOTE 6 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Arjona, barrio Sueños Libertad: calle 61 y 62 con carrera 46, La Union, Las Margaritas, Calle San Juan de Palmas, La Mano De Dios, Barrio Las Parcelas, San Jose Turbaquito.

CIRCUITO SANTA ISABEL (MAGANGUE) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p.m., a 4:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en: San Pedro (Sucre): San Jose, San Mateo, Numancia. Buenavista (Sucre): Providencia, Las Chichas. Magangué: La Ventura, Juan Arias, Henequen, Florencia, Emaus, El Cuatro, Barbosa.

CIRCUITO SANTA ISABEL (MAGANGUE) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Magangué: La Pascuala, Ceibal, Cascajal, Betania.

CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: San Juan Nepomuceno: 16 De Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diogenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, Urbanización El Valle, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 De Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 De Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, Barrio Hurpango, San Isidro, San Josè, El Bolsillo, Barrio Armero, Palmira, Villa Carmen, El Roble, Ciudadela, Barrio Armero, Urbanización Altamira, Calle 19 Con Carrera 25 Sector Urbanización Costa de Oro,

CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: San Juan Nepomuceno carrera 16 con calle 5, sector: Concentración Educativa Diogenes A. Arrieta.

CIRCUITO TERNERA 6 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Turbaco transversal 36 con calle 21 hasta la calle 25. sector: barrio Altamira.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 1 de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 2:30 p.m., a 3:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: barrio Olaya Herrera, sectores: Nuevo Paraiso, Las Americas, La Magdalena, entre carrera 81 y carrera 83 desde la calle 32b(avenida pedro romero) hasta calle 49, entre carrera 80 y carrera 80a desde la calle 34 hasta calle 44 sector barrio Fredonia, calle 48 entre carrera 78a y carrera 87.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 1 de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: carrera 84 entre calle 36 y calle 43ª, Nuevo Paraiso.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 7 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: Los Corales, El Milagro, Vista Hermosa, Luis Carlos Galan, El Reposo, La Victoria, Antonio José de Sucre, El Educador, La Esmeralda I, Jaime Pardo Leal.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena, transversal 76 desde la calle 20 hasta la calle 23 con transversal 48, sector: La Campiña.

VIERNES, 14 DE AGOSTO

CIRCUITO BOSQUE 3 de 4:30 a.m., a 5:00 a.m., y de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, sector Barrio Chino y Pie De La Popa.

CIRCUITO BOSQUE 3 de 5:00 p. m. a 5:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena calle 29b hasta la calle 29c con carrera 22a hasta la carrera 27, sector Barrio Chino.

CIRCUITO GAMBOTE 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Mahates entre carrera 39a y 39b, sector: Urbanización San Nicolas.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana del municipio de Hatillo De Loba.Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo De Loba y sectores aledaños a esta vía.

CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana de Santa Ana (Magdalena), vía Talaigua Nuevo - Santa Ana y sectores aledaños a esta vía, vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía, El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebra, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños"

CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera De San Martín, El Peñón Duran, Patico, Talaigua Viejo. Zona urbana y rural de Santa Bárbara de Pinto: San Pedro.Santa Ana: Barro Blanco.

CIRCUITO TERNERA 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Turbaco: carrera 12, Los Laureles.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p.m., a 6:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: sectores del Pozón: 20 de Enero, Los Angeles, 14 De Febrero, Isla de León Calle Principal, Olaya, Los Lagos, Villa Estrella Sector El Paraiso, Calle San Nicolas, Los Trillizos, La Florida, El Guarapero, La Loma, Los Tamarindos, Los Angeles, El Bony, La Conquista, Calle Santa Isabel, Calle Los Trillizos, Calle Guaraperos, Nueva Cartagena, Victor Blanco, Nueva Venecia.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: La Sevillana, Urbanización Ciudadela Vicentenario, India Catalina Manzana 33, Carrera 121 Manzana 2g Sector Urbanización Villas De Aranjuez, Parque Bicentenario, Urbanización Parque de Bolívar, San Sebastián, La Estanzuela, India Catalina, El Pozón Sectores: La Central, La Florida, Transversal 57 (Estadero El Vega), La Loma, Gozen, El Poblado, La Islita. Finca: Estanzuelita.

CIRCUITO LA MARINA 2 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena Avenida San Martin entre la calle 13 y la calle 14, Bocagrande.

SÁBADO, 15 DE AGOSTO

CIRCUITOS CALAMAR 1 Y CALAMAR 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Calamar y Cliente Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO CANDELARIA 1 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: Nelson Mandela y la carrera 96a entre la calle 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

CIRCUITO CHAMBACU 9 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 10a con calle 35: La Matuna.

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana y rural del municipio El Peñón: El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. El Banco: Cerrito, Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITO LN-596 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en. Zona urbana de María La Baja (Bolívar).Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos. San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. Majaguas, Primero De Julio, San Pablo.

CIRCUITO ZAMBRANO 3 de 8:20 a. m. a 5:20 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana del municipio Córdoba (Bolívar). San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

DOMINGO, 16 DE AGOSTO

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Hatillo De Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Caño Mono. Barranco de Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

CIRCUITO LA MARINA 5 de 6:30 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena sectores de Bocagrande: desde la Calle Boyaca (calle 8) hasta la calle 14 entre la Avenida Santander (carrera 1) y Avenida Sucre(carrera 3)

Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades y reitera que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605-6502120 y 018000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co o utilizar la aplicación Afiniapp.