Ya se conoce cuándo entrarán en funcionamiento las obras del corredor férreo Bogotá–Belencito

El proyecto contempla una inversión de 156.000 millones de pesos para intervenir 40 kilómetros de la línea férrea entre Paipa y Belencito.

Boyacá

La repotenciación del corredor férreo Bogotá–Belencito continúa avanzando con el objetivo de fortalecer el transporte de carga y mejorar la infraestructura ferroviaria entre Cundinamarca y Boyacá. Durante una visita al tramo Paipa–Belencito, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que el proyecto registra importantes avances y que el Gobierno busca adelantar la entrega de las obras.

La intervención contempla una inversión de 156.000 millones de pesos para la repotenciación de 40 kilómetros de vía férrea. La ministra explicó que los estudios y diseños ya fueron finalizados y que el consorcio encargado de la obra cuenta con prácticamente todos los materiales necesarios para ejecutar los trabajos.

“Una muy buena noticia es que están ya prácticamente adquiridos por parte del consorcio todo el conjunto de materiales que se necesitan para la intervención. La programación dice que en febrero se entregará, pero estamos llegando a un acuerdo para que se entregue antes y así se le pueda dar un gran regalo de fin de año a Boyacá y a Colombia”, afirmó la ministra María Fernanda Rojas.

El corredor férreo Bogotá–Belencito conecta a Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Tunja, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, Sogamoso y Belencito, consolidándose como uno de los principales ejes ferroviarios del centro del país.

Además del avance de las obras, el Gobierno Nacional trabaja en garantizar la continuidad de la operación del corredor. Para ello, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelanta una licitación por 288.000 millones de pesos, que permitirá asegurar su funcionamiento durante los próximos cuatro años.