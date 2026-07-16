Transversal de Boyacá tiene más de 20 puntos críticos y temen retrasos por cambio de Gobierno

La veeduría de la Transversal de Boyacá alertó por el deterioro de la vía y pidió mantener las inversiones para evitar más retrasos en su recuperación.

Boyacá

La Transversal de Boyacá enfrenta más de 20 puntos críticos por cuenta de las lluvias y el deterioro de la vía, aunque los recursos actualmente disponibles solo alcanzan para intervenir cuatro de ellos. Así lo advirtió el veedor de este corredor vial, Sergio Acero, quien además alertó que el cambio de Gobierno podría retrasar nuevamente los proyectos que buscan mejorar la conectividad entre las provincias de Lengupá y Occidente.

Acero explicó que el contrato vigente, con una inversión cercana a 19.272 millones de pesos, contempla obras únicamente en cuatro sectores priorizados de la Ruta Nacional 6009, entre Tunja y Páez, pese a que el corredor presenta más de una veintena de puntos con problemas de estabilidad. “La Transversal de Boyacá tiene más de 20 puntos críticos que afectan la transitabilidad de los usuarios, pero dentro de este contrato solo quedaron contemplados cuatro mientras se consiguen nuevos recursos por parte del Invías y el Ministerio de Transporte”, afirmó.

Entre los sectores con mayor riesgo mencionó Santa Clara, entre Miraflores y Zetaquira; Quebrada Porras, La Punta, en Páez; Quebrada Honda y Juracambita. Según indicó, Quebrada Porras es actualmente el tramo más delicado, debido a que la banca prácticamente está sostenida por tierra. “Si se presenta un aguacero fuerte, ese terreno puede ceder y la vía podría perderse completamente”, advirtió.

El veedor señaló que las lluvias han agravado las condiciones de estos puntos, ya que en varios tramos no existe pavimento y el constante tránsito de vehículos pesados acelera el deterioro del terreno, incrementando el riesgo para quienes utilizan diariamente esta carretera.

Además de las dificultades técnicas, Acero expresó preocupación por el relevo en el Gobierno Nacional. Aseguró que durante los últimos cuatro años los constantes cambios de directivos en el Invías han obligado a reiniciar gestiones y retrasado los procesos administrativos. “Cada vez que llega un nuevo director nos toca volver a explicar toda la problemática y eso hace que los proyectos pierdan continuidad”, manifestó.

Frente al proceso de empalme presidencial, indicó que ya se realizaron reuniones con alcaldes de la región, un diputado de la provincia de Lengupá y otros actores para dejar planteadas las necesidades de la Transversal de Boyacá. Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de tener que comenzar nuevamente las gestiones ante las nuevas autoridades nacionales.

Sergio Acero hizo un llamado al Invías y al Ministerio de Transporte para que mantengan la continuidad de los proyectos y no permitan que se pierdan los avances alcanzados. “Son cuatro años de trabajo y de mesas técnicas que no pueden retroceder. Lo único que pedimos es que nos sigan atendiendo y que las obras continúen, sin importar el cambio de Gobierno”, dijo.