Motavita entrega reservorio de 6.700 m³ para mejorar el abastecimiento de agua en la vereda Centro

Motavita

El municipio de Motavita entregó oficialmente un nuevo reservorio de agua ubicado en el predio El Cardonal, una obra que busca contribuir a la solución de los problemas de abastecimiento que afectan a la vereda Centro.

Durante la entrega, el alcalde de Motavita, Néstor Suárez, explicó que el proyecto permitirá fortalecer el almacenamiento y la captación del recurso hídrico para beneficio de la comunidad. “Con este reservorio buscamos dar una solución a la problemática de abastecimiento de agua que durante años ha afectado a la vereda Centro. Es una obra pensada para garantizar el recurso y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó.

A la jornada asistieron integrantes del Concejo Municipal, la veeduría, los entes de control y la comunidad, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

El reservorio tiene una capacidad de 6.700 metros cúbicos de almacenamiento. Durante el acto, Suárez también hizo un llamado a la ciudadanía para proteger tanto la obra como el medio ambiente. “Este reservorio debe ir acompañado del compromiso de todos con el cuidado del agua. Por eso también adelantaremos la siembra de árboles que contribuyan a conservar este recurso para las futuras generaciones”, señaló.