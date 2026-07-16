Mesa de Diálogo del Norte del Cauca debe mantenerse para enfrentar crisis de seguridad, pide Asocaña

Para Asocaña, nada justifica la pérdida de una vida ni el sufrimiento que hoy enfrentan sus seres queridos.

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, hizo un llamado para que la Mesa de Diálogo del Norte del Cauca continúe funcionando como un escenario de concertación, al considerar que ha sido clave para construir soluciones frente a los problemas sociales y de seguridad que enfrenta el suroccidente.

Calero afirmó que el gremio ya transmitió al nuevo Gobierno Nacional, la importancia de proteger este espacio de diálogo, al señalar que se ha convertido en un articulador entre las comunidades, el sector privado y las instituciones.

La dirigente insistió en que la crisis de seguridad que afecta al norte del Cauca y al suroccidente del país requiere respuestas urgentes. “Sin seguridad no hay desarrollo y sin seguridad y justicia tampoco habrá desarrollo”, expresó, al pedir mayores acciones para garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Además, destacó que la Mesa de Diálogo ha impulsado proyectos productivos en cultivos como café, cacao, caña panelera y arroz, desarrollados en conjunto con el Ministerio de Agricultura, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además del sector privado.

Como resultado de esas iniciativas, Calero reveló que la semana pasada se realizó la primera exportación de café hacia Estados Unidos, producto de un programa desarrollado entre el sector agroindustrial de la caña y comunidades campesinas del norte del Cauca, hecho que calificó como una muestra de los resultados que puede generar el trabajo conjunto.