Argentina rechaza la presencia de un buque de guerra británico en sus aguas

La Cancillería de Argentina publicó un mensaje en el que rechazó la presencia del buque de guerra británico HMS Medway en aguas nacionales.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas”, indicó la Cancillería de Argentina en un comunicado.

Argentina acusa que la embarcación fue desplegada de forma “ilegal” en las Islas Malvinas que, según afirmaron en su comunicado, son argentinas “por historia, por derecho y por convicción”.

En ese contexto, la República Argentina reafirmó “sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En el comunicado argentino se informó que, por instrucción del Canciller Quirno, se presentó el 13 de julio una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En el escrito, se expresa el rechazo de Argentina a la realización de los movimientos del buque HMS Medway en las Islas Malvinas que se realizó, según indican, de manera “ilegal”.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia”, sostiene la misiva.

Argentina sostiene que no fueron notificados correctamente según los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y además señala que se incluyó el tránsito por el Mar Territorial argentino.