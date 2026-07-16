Gerente del Acueducto desmiente al Gobierno Petro sobre viabilidad de proyecto PTAR Salitre

La gerente del acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, desmintió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le dio vía libre desde hace un año al proyecto de reciclaje del agua de la PTAR Salitre para disminuir el uso de agua potable con fines industriales en Bogotá.

De acuerdo con la funcionaria, fue la misma ANLA la que indicó que sí se requiere un trámite de permiso de concesión, el cual sigue pendiente pese a que se inició de manera oportuna. En su mensaje publicado en X, Avendaño publicó el documento con la respuesta de la autoridad ambiental.

“No obstante, es preciso advertir en todo caso que el uso de las aguas residuales por parte de un usuario receptor, para un uso distinto al que las generó, requiere de concesión, la cual deberá obtenerse ante la autoridad ambiental competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4.° y 6.° de la Resolución 1256 de 2021”, dice el documento.

La gerente del acueducto también aseguró que no ha sido posible la aprobación del permiso de concesión por cuenta del Gobierno nacional.

“En el Acueducto de Bogotá, seguimos esperando poder iniciar el piloto ante el pimponeo de competencias”, advirtió la gerente del Acueducto.

Este rifirrafe se da luego de que el ministro de Ambiente designado por el gobierno de Abelardo de La Espriella, Fabio Arjona, asegurara que por culpa del gobierno Petro no se pudo disponer de 5.500 litros de agua durante el racionamiento en Bogotá, entre el 2024 y el 2025.

A la polémica se sumaron también la directora de la ANLA y actual ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien respondió a los cuestionamientos y aseguró que la autoridad ambiental nunca impidió que la iniciativa avanzara. Según explicó, la posición de la entidad quedó definida desde enero de 2025.

Para respaldar esa afirmación, Vélez hizo público un concepto técnico emitido el 9 de enero de 2025, en el que la ANLA concluyó que el proyecto presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no requería una nueva licencia ambiental ni modificar la existente, por lo que descartó que la entidad hubiera frenado su ejecución.

La ministra también aclaró que, si el agua residual tratada va a ser utilizada por terceros, deberá tramitarse una concesión de aguas ante la autoridad competente. Es decir, explicó que ese requisito corresponde a otro procedimiento y no a un proceso de licenciamiento ambiental, como se ha planteado en la controversia.

Ante esto, la gerente del Acueducto de Bogotá señaló que, contrario a lo afirmado por la ministra, la ANLA manifestó la necesidad de consultar al Ministerio de Ambiente antes de otorgar los permisos correspondientes.

“Dos párrafos más adelante, en la misma respuesta que usted cita, la ANLA indica expresamente que debe elevarse una consulta a su Ministerio para definir el alcance de la Resolución 1256 de 2021, precisamente la norma a la que usted hace referencia. Es decir, la propia autoridad ambiental reconoce que la interpretación definitiva corresponde al Ministerio de Ambiente. En ese sentido, resulta difícil sostener que el asunto ya está plenamente resuelto cuando la propia ANLA considera necesario solicitar al Ministerio, como “ente rector”, una aclaración sobre el alcance de la norma”, señaló la funcionaria.

Avendaño agregó que también “es importante precisar un aspecto técnico: recirculación y reúso son conceptos distintos. En materia de recirculación, existe claridad en que no se requiere licencia ambiental; de hecho, en nuestra planta recirculamos más de 67.000 m³ mensuales de agua residual tratada, una práctica consolidada en el Acueducto de Bogotá, que reduce la demanda de agua y demuestra que estos esquemas son técnica y ambientalmente viables. El debate regulatorio se centra en el reúso del agua residual tratada, que corresponde a un escenario diferente y cuyo alcance es, precisamente, el que la ANLA solicita sea aclarado por su Ministerio”.