Reunión clave entre Petro y Pacto Histórico: nuevas directrices para elección del presidente Senado

En medio de la disputa por la elección del nuevo presidente del Senado, el mandatario Gustavo Petro se reunió con la bancada del Pacto Historico y les dio línea sobre a quien apoyar en esta decisión.

La reunión fue confirmada por Andrea Vargas, secretaria de Colombia Humana y directiva del Pacto Histórico, quien señaló que pretenden criminalizar y desmembrar al partido político “sin haber empezado siquiera el gobierno de Abelardo de la Espriella”: “No es delirio: es persecución pura y dura”.

El presidente habría indicado que la bancada del Pacto “iban a ser agredidos jurídicamente”, por lo que convocó de manera urgente a esta reunión que llevaron a cabo en Casa de Nariño, en donde les impartió nuevas directrices.

Una de ellas, tendría que ver con evitar respaldar al candidato del presidente electo, es decir a Alfredo Deluque, con el propósito de impedir que el nuevo Gobierno también tenga incidencia en el Congreso de la República.

Sin embargo, el representante Alejandro Toro aseguró que tras el encuentro, no hay una decisión tomada frente a quien apoyar para la presidencia del Senado. Dijo que la decisión la tomarán entre sábado y domingo.

Una vez finalizado el encuentro, la bancada del Pacto Histórico se reunió nuevamente pero esta vez en el Gran Hyatt, para llevar a cabo las decisiones impartidas por el presidente de la República y líder del partido político.

“Nadie debe temerle al pluralismo ni a la participación popular”: Gabriel Becerra

El Representante a la Cámara, Gabriel Becerra confirmó la reunión en Casa de Nariño, y aseguró que seguirán promoviendo una voz para defender las garantías de todas las fuerzas políticas del país.