En Pasto evalúan cancelar celebración del 20 de julio por riesgos de orden público
La Alcaldía de Pasto anunció que analiza si mantiene los actos protocolarios previstos para esta fecha, ante las amenazas contra la fuerza pública y los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad
La celebración del 20 de julio en Pasto podría ser cancelada debido a las condiciones de orden público registradas en los últimos días en la ciudad, según anunció la Alcaldía, se encuentran evaluando la pertinencia de realizar los actos protocolarios, a los que tradicionalmente asiste un número importante de ciudadanos.
El secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero, explicó en Caracol Radio que todavía no se ha tomado una decisión definitiva y que la programación dependerá de las recomendaciones que entreguen los organismos de seguridad.
“Estamos evaluando la pertinencia y procedencia de hacer ese evento y ya informaremos oportunamente a través de los medios de comunicación. Lo que menos queremos es que exista un atentado o una situación que ponga en riesgo la vida de la comunidad”, señaló el funcionario.
La administración municipal espera conocer los informes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía para determinar las medidas que se adoptarán durante la conmemoración de la Independencia de Colombia, y una vez finalice el análisis, se confirmará si la celebración se mantiene, se modifica o se cancela.
Cabe recordar que el pasado jueves 9 de julio dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la subestación de Policía de Jamondino. El elemento no detonó y las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.