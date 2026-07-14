En Pasto evalúan cancelar celebración del 20 de julio por riesgos de orden público

La celebración del 20 de julio en Pasto podría ser cancelada debido a las condiciones de orden público registradas en los últimos días en la ciudad, según anunció la Alcaldía, se encuentran evaluando la pertinencia de realizar los actos protocolarios, a los que tradicionalmente asiste un número importante de ciudadanos.

El secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero, explicó en Caracol Radio que todavía no se ha tomado una decisión definitiva y que la programación dependerá de las recomendaciones que entreguen los organismos de seguridad.

“Estamos evaluando la pertinencia y procedencia de hacer ese evento y ya informaremos oportunamente a través de los medios de comunicación. Lo que menos queremos es que exista un atentado o una situación que ponga en riesgo la vida de la comunidad”, señaló el funcionario.

La administración municipal espera conocer los informes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía para determinar las medidas que se adoptarán durante la conmemoración de la Independencia de Colombia, y una vez finalice el análisis, se confirmará si la celebración se mantiene, se modifica o se cancela.

Cabe recordar que el pasado jueves 9 de julio dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la subestación de Policía de Jamondino. El elemento no detonó y las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.